مشروع قانون تغليظ عقوبة زواج القاصرات يعيد إحياء فيديو قديم لمبروك عطية: «بلغي عن أبوكي»

«من حق البنت أن تبلغ عن أبيها إذا زوّجها وهي قاصر» تصريح عمره نحو عامين وأكثر للداعية الدكتور مبروك عطية، ظهر من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عبر لقاء تليفزوني له، عن زواج القاصرات وأنَّ كل فتاة لها حقوق شرعية على والديها بشأن زواجها واختيار شريك حياتها، وذلك على خلفية تقديم إحدى عضوات مجلس النواب مشروع قانون لتغليظ عقوبة زواج القاصرات.

مبروك عطية: من يزوج ابنته القاصر وجوده وعدمه سواء

وقال «عطية»، في أثناء ظهوره عبر برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر»، إنَّ ولي الأمر الذي يزوّج ابنته قبل سن الزواج «بالنسبة لي وجوده وعدمه سواء»، مضيفًا أنَّ هناك عبارة فقهية تقول إنَّ «الأب لا ينازعه الولاية أحد في زواج ابنته لكمال شفقته»، مبينًا أنَّ «الأصل وجود الشفقة عند الأب على ابنته مليون في المائة»، على حد تعبيره.

مبروك عطية: يمكن أن يكون الولي مختلًا

وتابع «عطية»، أنَّه يوجد في الفقه ما يسمى بـ«عدل الولي» و«ظلم الولي»، شارحًا أنَّه «يمكن أن يكون الولي مختلًا، وهنا الشرع يسمح للفتاة أن تبلغ عن أبيها، وتقول للحكومة أن أبيها يريد أن يزوجها وهي قاصر، وهنا يجب على الحكومة شرعًا أن تنقذها من أبيها»، قائلًا: «الشرع هنا بيقول بلغي عن أبوكي، وقولي الحقيني يا حكومة».

وقبل نحو 10 أيام، تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، وتتضمن التعديلات تشديد عقوبة الحبس والغرامة سواء للمأذون أو الزوج أو ولي الأمر أو الشهود، بالتزوير فى الأوراق لإتمام عملية الزواج من قاصرة، وتشمل العقوبة، السجن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه لكل من قام بهذا الفعل.