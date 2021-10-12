قافلة طبية لـ«حياة كريمة» بأسوان وندوة عن تمكين المرأة بالمنوفية

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية قافلة طبية متكاملة بقرية «كفر السوالمية» مركز «الشهداء» بالجهود الذاتية، شملت 10 تخصصات طبية ومعمل تحاليل وآشعة وصرف أدوية بالمجان، واستفاد منها 815 من أبناء القرية، ضمن سلسلة قوافل طبية تنظمها مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية بالجهود الذاتية، وذلك بحضور مهندس محمد ربيع، منسق عام محافظة المنوفية.

ندوة تثقيفية عن التمكين الاقتصادي للمرأة

فيما تابعت مؤسسة «حياة كريمة» بأسوان عددًا من مشروعات مجلس قروي «أقليت» بمركز «كوم أمبو»، حيث تمّ متابعة العمل بمدرسة «إقليت» قبلي الإبتدائية، بجانب متابعة مدّ خطوط مياة الشرب، حيث تمّ الانتهاء من نحو كيلومتر.

كما تمّ تنظيم ندوة تثقيفية عن أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور أعضاء وحده تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة أسوان، وجهاز تنمية المشروعات، ومنسق «حياة كريمة» بمركز كوم أمبو الدكتورة آية جابر، وعضو مجلس القومي للمرأة ورئيس المجلس القروي، ومجموعة من سيدات وفتيات قرى الخط الغربي وممثلي الجمعيات بعدد تجاوز 100 فرد، وتناول اللقاء آليات التمويل من صندوق التنمية المحلية وجهاز المشروعات وشروط التمويل والتسهيلات المقدمة، إلى جانب استقبال طلبات المستفيدات.

محور «سكن كريم» وشكاوى الأهالي

كما تمّ عقد اجتماع بشأن محور «سكن كريم» وبعض الشكاوى المقدمة من الأهالي، وأيضًا كشوف حالات العمليات الجراحية التي ستتكفل جامعة أسوان بها داخل المستشفى الجامعي، وذلك بحضور نائب مجلس مدينة نصر النوبة لشؤون القرى وبعض معاونيه ومنسق «حياة كريمة».