مستشار وزير البيئة: «كورونا» أكدت أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي

أكد الدكتور حمد الله زيدان، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، إن العالم أدرك أهمية التنوع البيولوجي، وخاصة بعد ظهور وانتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن استهداف الغابات وتدميرها، أثر على الحياة البرية، وأدى إلى هروب الحيوانات التي تحمل العديد من الفيروسات من بيئتها الطبيعة، واضطرارها إلى الهروب إلى الأماكن التي يعيش فيها الإنسان، بل واختلاطها به مما أدى إلى انتشار تلك الفيروسات.

وأضاف: «تدهور الغابات التي تحتوي على الحيوانات البرية التي تحمل عددا كبيرا من الفيروسات، أول ما تترك مكانها الأصلي وهو الغابات وتخرج للإنسان هنا تحدث المشكلة، حيث حدث احتكاك بين الفيروسات والبني آدمين ومن هنا انتقل الوبا».

ارتباط وثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة البيئة للإعلان عن تسليم مصر رئاسة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي لدولة الصين COP15، أن صحة الإنسان والحيوان والبيئة مرتبطة ببعضها البعض، موضحاً أن التنوع البيولوجي يضم كل أنواع النباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة الموجود في كل أنواع البيئات «المياه والتربة والهواء»، وأن نتيجة هذا التفاعل بين الكائنات ينتج عنه مجموعة من الخدمات والسلع قائلاً : «احنا بناكل تنوع بيولوجي وبنشرب تنوع بيولوجي، لو نفتكر الرجل اللي قعد يبكي بعد ما طلع من العناية المركزة بعد اصابته بفيروس كورونا وعندما رأي فاتورة المستشفى وجد أنه دفع 3 آلاف دولار مقابل الأكسجين، وقال وقتها أن ربنا منحنا الأكسجين بشكل طبيعي في البيئة دون مقابل».

رئاسة مصر للمؤتمر 3 سنوات سابقة تاريخية

وأشاد بدور مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، لمدة 3 سنوات متتالية، مشيراً إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ترأست المؤتمر لمدة 3 سنوات، نظراً لظروف جائحة كورونا، حيث أن المتعارف عليه هو أن الدول ترأس المؤتمر لمدة عامين، واصفا ًإياها بالسابقة التاريخية.