محاكمة 3 متهمين في «خلية الوايلى الإرهابية».. بعد قليل

تعقد، بعد قليل، الدائرة الخامسة إرهاب، بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة 3 متهمين بينهم هارب، بتهمة تكوين خلية إرهابية بمنطقة الوايلي التابعة لمحافظة القاهرة.

وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية كل من المستشار عصام أبو العلا والمستشار غريب عزت وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

اتهامات النيابة العامة

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة تكوين خلية إرهابية بهدف تحقيق أغراضها التي تهدد الأمن الوطني، كما وجهت للمتهم الأول تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة، بالإضافة إلى تصنيع مواد مفرقعة واستخدامها في عمليات إرهابية بغرض تهديد الأمن وسلامة المواطنين، وذلك في القضية التي تحمل رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا.

قانون مكافحة الإرهاب

وحددت المادة التي تحمل رقم 12 من قانون مكافحة الإرهاب، عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية ومتى تصل هذه الجريمة للإعدام.

وجاء في نص المادة كالآتي: «يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها».

السجن المشدد

كما يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها وأهدافها، وهنا تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها».