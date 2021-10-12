تفتيش مفاجئ على مستشفيات مطروح وتطوير «الصدر والحميات»

بدأت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، تنفيذ زيارات مفاجئة للمستشفيات المركزية والتخصصية والعام، بنطاق مراكز ومدن مطروح الثمانية، وإجراء التفتيش من خلال قيادات الصحة تحت إشراف الدكتور محمد علي المتولي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وحالة الأجهزة، والمرور على جميع الأقسام لإعادة الإنضباط لقطاع الصحة بمطروح والعمل على تقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المرضى.

مراجعة مستشفيات مطروح

وتكثف قيادات مديرية الصحة بمطروح، زياراتها الميدانية المفاجأة للمستشفيات ويجري مراجعة دفاتر الحضور والإنصراف والتشديد على الإنضباط الإداري لجميع العاملين في المستشفيات، ومراجعة المخازن، ومتابعة المرضى في الأقسام المختلفة، وتوفير جميع الاحتياجات في المستشفيات.

وكيل صحة مطروح يتفقد مستشفى رأس الحكمة

وتفقد وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، مستشفى رأس الحكمة المركزي، في زيارة مفاجآه للمستشفى، زار خلالها قسم الإستقبال والطوارئ وقسم العمليات والقسم الداخلي والتقى مع إدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريض، وقام بمراجعة جميع الأقسام المختلفة والعيادات، وشدد على حسن التعامل مع المرضى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وتلبية جميع احتياجات المستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جاري افتتاح مستشفى السلوم المركزي بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، يعقبه افتتاح مستشفى سيدي براني المركزي عقب الانتهاء من فرشه وتجهيزه على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير بعض الأقسام بمستشفى الحمام المركزي وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات بمطروح بما يساهم في رفع جميع الخدمات الطبية للمواطنين من أهالي مطروح والزائرين وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لهم.