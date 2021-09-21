وكيل صحة مطروح: استقبال حالات الطوارئ بمستشفى السلوم مجانا

أعلن الدكتور محمد علي المتولي، وكيل وزارة الصحة بمطروح عن استقبال حالات الطوارئ بمستشفي السلوم المركزي مجانا والعمل بباقي أقسام المستشفى طبقا للائحة المؤسسية العلاجية لعام 2010، تيسيرا على أهالي مدينة السلوم والقطاع الغربي وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بمقابل رمزي، بعد التنسيق مع الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مها حسانين رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالوزارة.

مستشفى السلوم صرح طبي عملاق في مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن مستشفى السلوم المركزي الجديد صرح طبي عملاق على أرض المحافظة، جرى تشييده خلال السنوات الأخيرة تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بعد إحلال وتجديد المبنى القديم وإنشاء مبنى جديد على أعلى مستوى، وتجهيزه بأجهزة طبية على أحدث مستوى، وفتح جميع الأقسام المتخصصة داخل المستشفى، وجارى عمل المستشفى حاليا بشكل تجريبي لحين افتتاحه خلال الأيام المقبلة بحضور الوزيرة ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب.

مستشفى السلوم.. خدمات طبية للأهالي والسياحة العلاجية للّيبيين

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مستشفى السلوم سيقدم جميع الخدمات الطبية لأهالي السلوم وقرى بقبق وأبوزريبة والنجوع والعزب التابعة لها، كما تقدم الخدمات الطبية وتنشط السياحة العلاجية للقادمين من ليبيا، ودول شمال أفريقيا، لاستقبالهم في مستشفى السلوم بدلا من توجههم إلى الإسكندرية، ما يساهم في الترويج للسياحة العلاجية بمستشفيات محافظة مطروح، في ظل توافر جميع الخدمات الطبية بها، وتقديم الخدمات المتميزة لجميع المرضى من المصريين والأجانب.