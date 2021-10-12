رئيس الوزراء يبدأ جولته التفقدية لـ«مشروعات الأقصر»

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جولة تفقدية بعدد من المشروعات المنفذة في نطاق محافظة الأقصر.

افتتاحات مهمة في الأقصر قريباً.. على رأسها «طريق الكباش»

ويرافق رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطورات العمل في المشروعات المختلفة، سواء في قطاع السياحة والآثار، أو غيرها من القطاعات المهمة.

ومن المُقرر أن تشهد المحافظة افتتاحات مهمة خلال الفترة المقبلة لعدد من المشروعات، على رأسها افتتاح مشروع تطوير طريق الكباش، وتطوير وترميم عدد من المعالم الأثرية المهمة لاستعادة رونقها.

زيارات سابقة لرئيس الوزراء تمهيدا للافتتاح

وأجرى رئيس الوزراء، خلال شهر أغسطس الماضي، زيارة تفقدية إلى محافظة الأقصر لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح طريق الكباش، ونقل «مدبولي»، خلال الزيارة، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشباب المرممين والمرممات في معبد الكرنك بالأقصر، وتقدير الرئيس لما يقومون به من جهد.

وحرص «مدبولي»، خلال زيارته السابقة، على لقاء عدد من السائحين المتواجدين في معبد الكرنك، ليرحب بهم في الأقصر، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامتهم، والاستمتاع بالمعالم الأثرية المصرية الفريدة.ودعا رئيس مجلس الوزراء، السائحين الزائرين إلى مصر للقيام بتكرار زياراتهم في فترات مقبلة، موضحاً أن الشعب المصري والحكومة يرحبون بـ«ضيوف مصر» دوماً، وأننا مرحبون بالسياح الوافدين الحريصين على الاستمتاع بأنماط السياحة المتنوعة في مصر، والتعرف على حضاراتنا العريقة.

كان طريق الكباش، قد تم الكشف عنه لأول مرة خلال عام 1949، ويبلغ طول هذا الطريق قرابة 2.7 كيلو متر.. ويمتد طريق من معبد الكرنك شمالاً، حتى معبد الكرنك جنوباً، ويتكون من ممشى من حجر رملي، تحيطه تماثيل أبي الهول على الجانبين.

وخلال تلك الزيارة، ذكر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار أن أعمال ترميم معبد الكرنك ستؤدي لإظهار ألوان آثاره الأصلية، كما يتم العمل على إعادة تركيب أجزاء من تماثيل «أبي الهول» في أماكنها الأصلية بطريق الكباش.