هشام إسماعيل عن حكاية مش مبسوطة: حققت نجاحا لقربها من الجمهور

جسد الفنان هشام إسماعيل شخصية أسامة، وهو الزوج المصري، الذي يعمل في وظيفتين، من أجل حياة أفضل لأولاده، في حكاية مش مبسوطة، من مسلسل زي القمر، والتي أحدثت تفاعلاً كبيرًا لدى رواد شبكة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منذ بداية عرضها، بسبب ما تحتويه هذه القصة من معاناة، وتروي القصة حكاية زوج بسيط يسعى على لقمة العيش، وزوجة تتحمل الظروف القاسية من أجل تربية أولادها.

وفي هذا الصدد يكشف الفنان هشام إسماعيل لـ «الوطن»، كواليس دوره في حكاية مش مبسوطة، كما يوضح كيفية تقديم حلول لهذه النوعية من المشكلات.

هشام إسماعيل: المخرجة شيرين عادل قامة من قامات التليفزيون

كشف الفنان هشام إسماعيل لـ «الوطن»، عن كواليس دوره في حكاية «مش مبسوطة»، والاستعدادات له، قائلاً: «دخلت حكاية مش مبسوطة، بثقة عالية، خاصة بعد النجاح الذي حققته من قبل في حكاية غالية».

وأشار في حديثه إلى الكاتب عمرو الدالي، والمخرجة شيرين عادل، قائلاً إنه تشرف بالمشاركة في حكاية مش مبسوطة، لأن هذا لم يكن التعاون الأول مع الكاتب عمرو الدالي، وأنه معجب بكتابته جدًا، وواثق في اختياراته.

وأوضح أن المنتجة مها سليم لديها رؤية وواعية لما تقدمه من أعمال، والمخرجة شيرين عادل متميزة في أعمالها، وتشرف جدًا بمعرفتها لأنها مخرجة كبيرة، وتعد ملكة الدراما الحالية، وقامة من قامات التليفزيون.

هشام إسماعيل يتحدث عن دوره في حكاية «مش مبسوطة»

وتابع هشام إسماعيل حديثه عن حكاية «مش مبسوطة»، أن الحكاية جديدة وممتعة، وأنه سعيد جداً، عندما وجد الدور الذي يقوم به هو دور إنساني، وبه عدة جوانب كـ الرومانسي، والمصري»، لافتاً إلى أن الدور الذي يقوم به هو دور شخص بسيط، يحاول أن يعمل في وظيفتين بسبب الظروف الصعبة التي يواجها، وزوجته تتحمل هذه الظروف وعندهم قناعة ورضا بمعيشتهم.