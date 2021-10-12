وزير الاتصالات يستقبل نظيره اليمني لبحث التعاون المشترك بين البلدين

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، الدكتور نجيب منصور حميد العوج وزير الاتصالات وتقنية المعلومات باليمن، وذلك لبحث التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء اللقاء في إطار الزيارة الرسمية لوفد الحكومة اليمنية لمصر برئاسة الدكتور معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء اليمنى، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

اهتمام كبير من القيادتين السياسيتين للتعاون بين مصر واليمن

وأكد وزير الاتصالات، على أن هذا اللقاء يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية المميزة التي تجمع بين البلدين على مدار عقود طويلة، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادتين السياسيتين للتعاون على كافة المستويات.

وأعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تطلعه إلى عقد شراكة حقيقية بين مصر واليمن في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض طلعت، استراتيجية مصر الرقمية وأبرز ما أنجزته مصر في مجال التحول الرقمي والتحول إلى حكومة تشاركية، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، وتعظيم الاستفادة من مرور الكابلات البحرية الدولية بمصر، بالإضافة إلى الطفرة التي حققتها في مجال بناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، مشيرًا إلى الخطة التي يتم تنفيذها لتطوير البريد المصري والتوسع في فروعه.

الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تطوير البريد

وأشاد وزير الاتصالات باليمن، بالتجربة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أولت أهمية ببناء الإنسان؛ مشيرًا إلى اهتمامه بالتعاون في مجال التدريب وتنمية القدرات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعرف على تجربة مراكز التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في إحياء مركز الاتصالات باليمن.

وأكد وزير الاتصالات اليمني، على اهتمامه بالتعاون في مجال تنظيم الاتصالات ونقل التجربة المصرية في هذا الشأن بما في ذلك التشريعات ذات الصلة مثل حماية البيانات الشخصية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأعرب الوزير اليمني، عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تطوير البريد على مستوى تطوير المكاتب البريدية وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم فني في مد الألياف الضوئية

وشهد اللقاء استعراض قدرات مصر التصنيعية في مجال الهواتف المحمولة وإمكانية توفير هذه المنتجات للسوق اليمنى، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية ودعم فني في مجال مد الألياف الضوئية.

وتفقد الوزير اليمني، القرية الذكية للاطلاع عن قرب على المشروعات التي تضمها القرية الذكية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وشملت الجولة زيارة معهد تكنولوجيا المعلومات؛ حيث كان في استقباله الدكتورة هبة صالح رئيس المعهد.

وخلال الزيارة اضطلع وزير الاتصالات اليمني على شرح كامل بالمهام والدور الكبير الذي يقوم به المعهد في أعداد الكادر البشري وتقديم كل سبل التدريب المتطور بما يتواكب مع أفضل معايير التدريب العالمي في مجال التطبيقات والبرامج المتطورة وفقا لأفضل المناهج المعتمدة ومن خلال كادر مؤهل في إطار برنامج زمني يوفر للطالب فرص التأهيل المتميز.