وزير الاتصالات يشهد ختام أعمال العام التدريبي لمعهد تكنولوجيا المعلومات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات الحفل الختامي السنوي للعام التدريبي 2020/2021 الذي نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات ITI تحت عنوان «كوادر مصرية شابة فى مهن المستقبل» بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

أعداد الخريجين من البرامج التدريبية المباشرة

وخلال الحفل جرى تسليط الضوء على حصاد عمل المعهد في تبني وتطوير البرامج والتخصصات التي تخدم المهارات الأكثر طلبًا في السوق العالمي، ومنها الذكاء الاصطناعى وأمن المعلومات وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات والوسائط المتعددة والألعاب الإلكترونية، كما جرى استعراض أعداد الخريجين والتي بلغت نحو 6,000 خريج ومتدرب عبر البرامج التدريبية المباشرة، بالإضافة إلى إتاحة المحتوى ووصوله لما يزيد عن 240,000 مستفيد عبر المنصة الرقمية للمعهد للتعلم الإلكتروني «مهارة تك».

وفى كلمته أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العالم يشهد تحولات هائلة في حجم تأثيرها والتحدي في تنفيذها، نتيجة لتداعيات الثورة الصناعية الرابعة وظهور التكنولوجيات ذات التأثير الواسع مثل الذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والجيل الخامس، وهو الأمر الذي كان له آثارًا على سوق العمل.

اختفاء 85 مليون وظيفة حول العالم

وأشارت تقارير إلى أنه من المتوقع اختفاء أكثر من 85 مليون وظيفة حول العالم حتى عام 2025 مقابل خلق نحو 100 مليون وظيفة جديدة، وهى الوظائف المرتبطة بالإبداع، إذ سيبقى الإنسان محور الحضارة مهما تطورت التكنولوجيا؛ منوهًا بأهمية تسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمع.

وأضاف «طلعت» أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعى بنسب تصل إلى 25% في الناتج العالمي خلال سنوات قليلة؛ وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة دمج هذه التكنولوجيا فى منظومات ناجحة؛ مشيرًا إلى أن الجائحة ساهمت في تسريع وتيرة الإقبال على التكنولوجيا، مما أدى إلى الاعتماد على أساليب العمل والتعلم والتواصل الاجتماعى عن بُعد، إذ من المتوقع استمرار هذه الآليات حتى بعد انتهاء الجائحة.

ميزانية التدريب في وزارة الاتصالات

وأشار إلى أن الوزارة ضاعفت ميزانية التدريب 22 ضعفًا خلال ثلاث سنوات، إذ ارتفعت أعداد المتدربين من 4 آلاف متدرب في 2018/2019 بميزانية 50 مليون جنيه إلى 200 ألف متدرب بميزانية مليار و100 مليون جنيه في العام المالي الحالي؛ مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة المحافظات بهدف نشر التدريب والفكر الإبداعي والحاضنات ومسرعات الأعمال في كافة المحافظات؛ إذ جرى البدء فى 6 مراكز، كما يجرى العمل على بناء عشر مراكز جديدة يجرى بدء العمل بها بحلول 2022.

تكريم الأوائل الخريجين من مختلف المنح التدريبية

وفي ختام كلمته؛ دعا «طلعت» الشباب الخريجين إلى تعميق المعرفة ومواكبة التطور التكنولوجي واكتساب المهارات الشخصية المطلوبة في سوق العمل العالمي مثل مهارات العمل الجماعي والفكر الإبداعي ومهارات تقبل الثقافات المختلفة، كما قام بتكريم الأوائل من الخريجين من مختلف المنح التدريبية للمعهد بمختلف المحافظات.

خطة معهد تكنولوجيا المعلومات

وشهد الحفل استعراض خطة معهد تكنولوجيا المعلومات فى إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي يعد محور المهارات أحد أهم محاور استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية؛ إذ تضمنت خطة المعهد تبنى آليات التعلم المدمج عبر البرامج التدريبية المباشرة والتي تشمل التدريب الاحترافي والتدريب المكثف للخريجين ومعسكرات التدريب الصيفية لطلبة الجامعات، وإتاحة المعرفة والمحتوى عبر منصته للتعلم عن بعد (منصة مهارة تك)، والتي تقدم خدمات التوعية المهنية للشباب المصري، والتدريب في أحدث الموضوعات من خلال محتوى غني مقدم من منصات عالمية وآخر من خبراء مصريين من ذوى الخبرة، بالإضافة إلى حزمة من الشراكات مع عدد من الشركات التكنولوجية فى مجالات أمن المعلومات، والبرمجيات مفتوحة المصدر، وتوكيد الجودة والاختبارات، والحوسبة السحابية وغيرها من التخصصات ذات الطلب المتسارع.

تفاصيل مبادرة إنشاء قاعدة من المدربين المعتمدين

كما تضمنت خطة معهد تكنولوجيا المعلومات إطلاق مبادرة جديدة تستهدف إنشاء قاعدة من المدربين المعتمدين (Tech Ambassadors) في التخصصات ذات الطلب المتسارع والحديث لخدمة التوسعات الجغرافية التى يساهم بها المعهد من خلال تواجده فى مراكز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا).

كما تناول الحفل الشراكات الجديدة التى عقدها المعهد مع عدد من كبرى الشركات العالمية هذا العام لدعم أكاديمياته التخصصية ومنها الشراكة مع شركة أبل العالمية (Apple) فيما يخص أكاديمية المعهد فى (App Development) بأفرعها المختلفة؛ إذ أشادت الشركة العالمية باعتماد المعهد كأول مركز تدريبى معتمد لها على مستوى أفريقيا، والذى يعد نتيجة طبيعية لمجهودات أكاديمية المعهد في إعداد أكتر من 500 متخصص فى تقنيات IOS الخاصة بالشركة والذين يمثلوا قاعدة غنية يمكن البناء عليها لتوفير العديد من المدربين الخبراء فى هذا المجال، وذلك بالإضافة إلى المدربين المعتمدين بالمعهد والبيئة التدريبية التي جرى اعتمادها من الشركة داخل الأكاديمية التابعة للمعهد، والتي من المخطط نشرها في أفرعه داخل مراكز كريتيفا.

كما جرى الإشارة إلى الشراكة مع شركة رد هات العالمية (RedHat) في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر وتقنياتها التي يتبناها المعهد في كافة أكاديمياته، مثل تحليل البيانات وتطوير البرمجيات واختبار الأنظمة؛ حيث حصل أكثر من 60 متدربًا على شهادات الشركة المعتمدة فى وقت وجيز منذ بداية التعاون هذا العام إلى جانب إتاحة المحتوى التعليمى الخاص بالشركة على المنصة الإلكترونية للمعهد، بالإضافة إلى عقد شراكة مع الكلية الفرنسية للحاسوب (إيبيتا) لتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي مشترك فى مجال الذكاء الاصطناعى تبلغ مدته 9 أشهر ويضم حاليًا 420 طالبًا.

كما جرى إلقاء الضوء على أكاديمية المعهد المتخصصة في أمن المعلومات، والتي قدمت خدماتها التدريبية المئات من المتخصصين فى تخصصات SOC و Pentesting والبنية الأساسية والأدلة الرقمية والبرمجيات الخبيثة، كما أبرمت العديد من الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في سوق العمل في العامين الأخيرين، والتى من بينها شركة Fortinet ؛ إذ أشار المهندس خالد فوزى مدير شركة Fortinet بمصر إلى أهم ما جرى إنجازه من خلال التعاون المشترك مع المعهد فى فترة وجيزة من إتاحة للمحتوى التعليمي الخاص بالشركة على منصة المعهد للتعلم الإلكتروني.

عرض نماذج من أعمال مئات الخريجين بالمعهد

كما تضمن الحفل عرض لنماذج من أعمال مئات الخريجين بالمعهد، والتي كان من بينها بعض أعمال خريجي أكاديمية التصميم والفنون الرقمية، وأكاديمية الألعاب الإلكترونية وذلك لتوضيح مدى تواجدهم وتأثيرهم فى شركات القطاع الخاص التي يعملون بها تحت أحدث المسميات المهنية مثل VFX Compositor وGame Developer و Game Artist و XR Developer، وكان من بين هذه الأعمال ما جرى عرضه من إسهامات خريجي المعهد في الأعمال الفنية المقدمة في وسائل الإعلام المصري والعالمي هذا العام، وذلك من خلال فيلم قصير قدمه ممثلون من شركات Studio 1336 وMercury Visual Solutions الأمريكيتين.

كما جرى الإشارة إلى نسب تشغيل خريجي المعهد المرتفعة في الشركات التي يعمل بها الخريجون، وكذا الشراكات الداعمة لتلك التخصصات الجديدة.

المؤشر الرئيسي الذي يعتمد عليه المعهد

وبالإضافة إلى المؤشر الرئيسي الذي يعتمد عليه المعهد من حيث نسب تشغيل خريجيه؛ إذ جرى الإشارة خلال الحفل إلى استحداث مؤشر حصاد جديد انتهجه المعهد، وهو مؤشر العمل الحر والذي جرى اعتباره مؤشرًا أساسيًا في كل المنح المقدمة، والذى يشجع المتدرب للحصول على مشروع من أحد منصات العمل الحر من أحد العملاء في أي مكان بالعالم بما يعود عليه بمردود مادي وخبرة عالمية، وذلك بمساعدة المدربين من طاقم عمل المعهد والخريجين السابقين.

وفى هذا السياق، كان الحصاد والعوائد التي ساهم في الحصول عليها أكثر من 90% من الخريجين لأنفسهم من كافة المحافظات حافزًا للمعهد لوضع مؤشر أكبر للعام القادم، وألقى الحفل الضوء على عدد من هؤلاء الخريجين من كليات الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والعلوم والتجارة والألسن، ومن محافظات القاهرة والمنصورة والمنيا وأسيوط، وكذلك على منهجية المعهد فى رعاية هؤلاء الشباب وتعظيم الناتج فى السنوات القادمة.

إنجازات معهد تكنولوجيا المعلومات

وفى كلمتها، أشارت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات إلى أن ما قام به المعهد هذا العام من إنجاز وما حققه من نتائج جرى عرضها فى الحفل هو انعكاس لتراكم عمل مؤسسة وخبرة فرق عمل متكاملة يعملون لتحقيق هدف ورسالة قبل أن تكون مهنة، ومنهجية عمل تدرك تحديات التطور المتسارع وتتبناه وتعيشه على مستوى انتقاء الشراكات المرتبطة بتحقيق أثر حقيقي لتطوير البرامج والمحتوى وتبنى آليات تعلم للإتاحة ولمواكبة مهارات وتوقعات أجيال جديدة قادمة؛ موضحة أن دعم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورؤيته لدور المهارات الشابة فى هذه الصناعة لعب دور صمام أمان لاستمرار رسالة المعهد ودافع ومحفز للتطوير، والوصول لمزيد من المستفيدين وإتاحة أعداد أكبر من المنح للعام التدريبي القادم.