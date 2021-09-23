وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت الثابت وصلت لـ34.8 ميجا/ ثانية في مصر

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مصر إلى 59.66 مليون مستخدم بنهاية يونيو الماضي.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن الوزارة، فإن أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول زادت خلال عام واحد فقط بنسبة تجاوز 43%، مشيرة إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في نهاية يونيو 2021 بلغ 41 مليون مستخدم بزيادة تقدر بحوالي 19 مليون مستخدم خلال عام.

وأضاف التقرير الصادر عن وزارة الاتصالات، أن أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق «اليو أس بي موديم»، بلغ 3.19 مليون مستخدم بنهاية يونيو الماضي مقابل، 2.24 مليون مستخدم في نفس الفترة من العام 2020، بنسبة زيادة حوالى 42%.

خطة عمل متكاملة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات ، إن الوزارة لديها خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية، اعتمادًا على تكنولوجيا الألياف الضوئية، حيث جرى ضخ استثمارات بأكثر من 30 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين، وجارٍ العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالي، وهو الأمر الذي أسهم في تضاعف سرعة الإنترنت في مصر 6 مرات عن يناير 2019، حيث ارتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت في مصر ليصل في ديسمبر الماضي إلى نحو 34.8 ميجابايت/ ثانية مقارنة بـ6.5 ميجابايت/ ثانية في يناير 2019.

مصر تتقدم 5 مراكز في ترتيب مؤشر الإنترنت الشامل 2021

وتقدمت مصر 5 مراكز في ترتيب مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة، مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق، كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الأفريقية الواردة في المؤشر، وعددها 29 دولة، وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 64.5 نقطة مقارنة بـ61.8 نقطة في 2020.