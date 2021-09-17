وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاق تعاون بين «إيتيدا» وجامعة كوينز الكندية

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، توقيع اتفاق تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وجامعة كوينز بكندا، بشأن تقديم درجة ماجستير العلوم، في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي من كلية الحاسبات بالجامعة، ضمن مبادرة «بُناة مصر الرقمية»؛ وذلك بحضور السفير لويس دماس سفير كندا فى القاهرة، ومشاركة السفير أحمد أبو زيد سفير جمهورية مصر العربية بكندا، عبر الفيديو كونفرانس.

إعداد كوادر تقنية عالية التخصص عبر مبادرة «بُناة مصر الرقمية»

وقالت وزارة الاتصالات في بيان لها، إن مبادرة «بُناة مصر الرقمية»، تهدف إلى إعداد كوادر تقنية عالية التخصص من خلال برنامج دراسى متكامل، وهى منحة مجانية، مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحصول على درجة الماجستير المهنى من أكبر الجامعات العالمية فى واحد من خمسة تخصصات وهي: علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفن المعمارى الرقمي والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية، بالإضافة الى شهادات تدريب معتمدة من الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وأيضا شهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى فى اللغة الإنجليزية.

جامعة كوينز تحتل المرتبة الخامسة عالميًا والأولى فى كندا فى التصنيف العالمى للجامعات التى تعمل على تعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

ومن الجدير بالذكر، أن جامعة كوينز، تحتل المرتبة الخامسة عالميًا والأولى فى كندا، في التصنيف العالمى للجامعات، التى تعمل على تعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) داخل وخارج مجتمعها المحلى.

ومنذ نشأتها تخرج فيها العديد من الشخصيات البارزة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وقادة الأعمال؛ بما فى ذلك الحائزون على جائزة نوبل.

ويهدف التعاون المشترك إلى صقل مهارات الخريجين فى مجال الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، مع خلق بيئة تعزز الابداع والابتكار؛ وذلك من خلال التطبيق على أدوات علوم البيانات الحديثة وتحقيق الاستفادة المثلى والتعلم الآلى لحل المشكلات التى تواجه العالم.

ويقدم البرنامج الأكاديمى عبر الانترنت على مدار عام مقسم على ثلاثة فصول دراسية وتغطى المقررات 26 ساعة دراسية معتمدة. ويقوم بتدريس برنامج الماجستير أساتذة متخصصون من أعضاء هيئة التدريس من جامعة كوينز وبمشاركة أساتذة مصريين.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن هذه الاتفاقية تعد إضافة جديدة لسلسلة من الشراكات التى عقدتها مبادرة بُناة مصر الرقمية، مع جامعات كبرى ذات تصنيف عالمي، وذلك فى ضوء التعاون مع كلا من جامعة أوتاوا فى كندا، وجامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا بكوريا، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات مع تسع شركات عالمية لإكساب الطلاب الخبرة العملية، وإثراء العملية التعليمية فى مجالات الإدارة والقيادة.

فتح أفاق جديدة للتعاون مع جامعة كوينز فى مجال البحوث والتطوير

ولفت إلى تعاون المبادرة مع منظمة اليونسكو من خلال برنامج مصادر التعليم المفتوح، بهدف تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمبادرة، معربا عن تطلعه الى فتح أفاق جديدة للتعاون مع جامعة كوينز فى مجال البحوث والتطوير، من خلال الشراكة بين كلية الحاسبات بالجامعة، التي تمتلك سجل بحثى بارز فى مجموعة واسعة من المجالات، ومركز الابتكار التطبيقى الذى أسسته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير حلول للتحديات الوطنية فى المجالات المجتمعية المختلفة، باستخدام التقنيات الناشئة.

وأضاف وزير الاتصالات، أن توافر الخبرات والمهارات البشرية، تعد الخطوة الأولى فى بناء المجتمع الرقمى، موضحا أن مبادرة بُناة مصر الرقمية، تهدف إلى صقل المهارات التقنية والشخصية للشباب، وإكسابهم الخبرات العملية مع توفير البيئة الداعمة للابتكار والتميز، على النحو الذى يخلق قاعدة من المتخصصين لتلبية متطلبات الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيدا بما حققته المبادرة فى وقت قصير فى عقد اتفاقيات مع جامعات دولية مرموقة، وشركاء الصناعة، والمنظمات الدولية.

السفير الكندي: الاتفاقية تعزز الوجود الأكاديمي لكندا في مصر

وأعرب السفير أحمد أبو زيد سفير جمهورية مصر العربية بكندا، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون بين مبادرة بُناة مصر الرقمية، وجامعة كوينز التى تعد من أفضل الجامعات في كندا، مشيرا الى ثقته فى قدرة الطلاب الملتحقين بالمبادرة على تحقيق الاستفادة من الفرص المتميزة التي توفرها الحكومة المصرية لهم، وذلك في إطار رؤيتها لإعداد الأجيال الجديدة، لتصبح القوة الدافعة للابتكار التكنولوجي في مصر.

وأكد السفير لويس دماس سفير كندا في القاهرة، أن هذه الاتفاقية، تعزز الوجود الأكاديمي لكندا في مصر، كما تحقق أفضل استثمار لمصر وهو الاستثمار فى رأس المال البشرى الذى يمثل المحرك الرئيسى لتحقيق التقدم؛ منوها بأن هذا التعاون، يفتح آفاقا لمرحلة جديدة من التعاون الأكاديمى طويل الأمد، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وأشار المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى أن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار جهود تعزيز القدرات التنافسية لمصر وزيادة جاذبيتها، كمقصد رائد فى مجال تكنولوجيا المعلومات، موضحا أن جميع المبادرات المتنوعة التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها تستهدف تطوير القدرات والمهارات الرقمية للشباب المصرى بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلى والعالمي، وفى ظل التوجه العالمى نحو بناء اقتصاد يرتكز على التكنولوجيات الرقمية والابتكار.

إعداد جيل من المتخصصين قادر على خدمة كل القطاعات

وأوضحت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن الاتفاقية مع جامعة كوينز تتيح لطلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية الحصول على درجة الماجستير فى علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، وهى مجالات تمثل أولوية كبرى ليس فقط بالنسبة للمبادرة ولكن أيضا لتحقيق الأهداف الوطنية، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم الاتفاقية في إعداد جيل من المتخصصين قادر على خدمة كل القطاعات.

100 طالب مصري كل عام يدرس في جامعة كوينز من خلال برنامج تفاعلى عبر الإنترنت

وأشار الدكتور باتريك دين رئيس جامعة كوينز، إلى أنه بموجب اتفاق التعاون والشراكة، سيجري إتاحة الفرصة لعدد 100 طالب مصري كل عام دراسي، للتعلم والدراسة فى جامعة كوينز من خلال برنامج تفاعلى عبر الإنترنت فى اطار رؤية تستهدف خلق مستقبل رقمى، وبناء مجتمع مدعم بالمهارات التكنولوجية الأساسية المطلوبة للنجاح فى القرن الحادى والعشرين.

وأوضح أنه سيشارك الملتحقين بالجامعة في تنفيذ مشاريع تساعدهم على استيعاب المفاهيم الأساسية في علوم البيانات والتعلم الآلي، ونمذجة حلول تكنولوجية للتحديات العالمية مع مراعاة الآثار الأخلاقية والخصوصية، للحلول القائمة على الذكاء الاصطناعى؛ مؤكدا التزام الجامعة بالمشاركة العالمية من خلال مسؤوليتها تجاه التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة فى جميع أنحاء العالم.

وقع اتفاق التعاون، المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور باتريك دين رئيس جامعة كوينز، وشارك فى حفل التوقيع الافتراضى الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب، والدكتور أحمد طنطاوي المشرف على مركز الابتكار التطبيقى، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أساتذة الهندسة وعلوم الحاسب، والمستشارين الأكاديميين للوزارة، وعدد من قيادات جامعة كوينز.

المستفيدون من منحة مبادرة «بُناة مصر الرقمية»

يذكر أن مبادرة «بُناة مصر الرقمية»، جرى إطلاقها فى سبتمبر الماضى، وهى منحة مجانية للحصول على درجة الماجستير المهنى من إحدى الجامعات الدولية، وذلك للمتفوقين من خريجى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة حديثى التخرج من كليات هندسة وحاسبات ومعلومات وعلوم قسم رياضة حاسب آلى وإحصاء، وفنون تطبيقية وفنون جميلة، واقتصاد وإدارة أعمال، وتخطيط عمرانى، ومن جميع المحافظات ويجري اختيارهم طبقا لشروط ومعايير قبول محددة.

وتنفذ المبادرة، بالتعاون مع عدد من كبرى الجامعات العالمية المتخصصة فى المجالات التقنية الحديثة، وعدد من الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومجالات تنمية المهارات القيادية، وتطوير المهارات اللغوية.

وبدأ الفصل الدراسي الثالث لدفعة ربيع 2021، والفصل الثانى لدفعة صيف 2021 فى أوائل سبتمبر الجارى، كما تم فتح باب التقديم فى الفصل الدراسى خريف وشتاء 2021 و2022 والذى تم خلاله فتح التقديم فى مسارين جديدين لأول مرة وهما الفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية (fintech) ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة توقيع اتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات العالمية.لمزيد من المعلومات عن المنحة يمكنكم الدخول على موقع المبادرة:www.debi.gov.egأو التواصل مع مركز الاتصال على رقم 15388.