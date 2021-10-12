أبحاث تكشف أحدث علاج لفيروس كورونا بـ«التجويع».. الحل في الجلوكوز

تمكن فريق بحثي بمعهد كارولينسكا بالسويد من التوصل إلى استراتيجية جديدة لمقاومة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وهي قائمة على «تجويع الفيروس»، وذلك بعد نجاحهم في تحديد مسارات التمثيل الغذائي الرئيسية التي يمكن أن تنظم تكاثر الفيروس عن طريق تحليل عينات دم لـ41 مريضا باستخدام تقنيات مختلفة، من ضمنها أيضا التمثيل الغذائي للبلازما، وينتشر فيروس كورونا المستجد وأغلب الفيروسات الأخرى، عن طريق اختطاف مسارات التمثيل الغذائي للخلية المضيفة، ويمنحها ذلك قدرة أقوى على التكاثر.

باحث: الجلوكوز يساعد على انتشار الفيروس داخل الرئة

وقد تمكن الفريق من تحديد دور مسارات التمثيل الغذائي الرئيسية التي يدخل الفيروس من خلالها إلى أنسجة الرئة، وجرى الإعلان عن تلك النتائج في دورية البروتينات الجزيئية والخلوية، وقد اكتشف الفريق البحثي أن تحلل الجلوكوز والجلوماتين هما المسارات الغذائية المفضلة للفيروس عند اقتحام الرئة وكلاهما يمثل العمليات الأساسية في إمدادات الطاقة الخلوية ووظائفها.

وقد قال أوجوال نيوجي، باحث في قسم الطب المخبري بمعهد كارولينسكا، ومؤلف مشارك في الدراسة، في تقرير نشر على موقع المعهد بالتزامن مع نشر الدراسة: «أثبتت أبحاثنا أن الفيروس حين يهاجم الرئة يمثل الجلوكوز والجلوماتين دورا مهما في تكاثره وانتشاره، وعن طريق سد تلك المسارات يمكننا منع تكاثر الفيروس».

تحديد الكربوهيدرات والمانوز كمؤشر حيوي لشدة المرض

كما أضاف نيوجي: «جرى تحديد الكربوهيدرات والمانوز كمؤشر حيوي لشدة المرض، والمانوز هي نوع من أنواع السكر الأحادي، ينتمي إلى مجموعة السكريات التي تعرف باسم الهكسزوسات، وهي سكريات تحتوي في تركيبها الجزيئي على عدد 6 ذرات من الكربون».

ويذكر أن جائحة فيروس كورونا قد أدت إلى أزمة صحية عالمية مازالت مستمرة حتى اليوم، يعاني المصابون به من أعراض خفيفة إلى معتدلة.