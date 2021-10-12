«الصحة» توجّه بإرسال ألبان أطفال ومستلزمات طبية وأدوية كورونا إلى اليمن

وجّهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة تجهيز شحنات دعم طبي عاجل وإرسالها إلى اليمن، تضم ألبان أطفال ومستلزمات طبية ومستلزمات الرعاية المركزة، وأدوية طوارئ، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، وزير الصحة بجمهورية اليمن الشقيقة، الدكتور قاسم بحيبح، بديوان عام الوزارة، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزيرة للعلاقات الصحية الخارجية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية.

تبادل الخبرات مع الجانب اليمني للارتقاء بالمنظومة الصحية للدولة الشقيقة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان عنه، أنّ الاجتماع تناول مناقشة سبل نقل خبرات الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة الصحية باليمن، ضمن الجهود الرامية بالدولة الشقيقة نحو إعادة بناء النظام الصحي، حيث اتفق الوزيران على أهمية إرسال مجموعات إلى مصر تضم عددًا من المشاركين في خطة إعادة بناء النظام الصحي باليمن، للاطلاع على آليات العمل بالقطاع الصحي وتبادل الخبرات في البرامج والمشروعات الصحية التي يتم تنفيذها بمصر.

وزيرة الصحة تؤكد حرص الرئيس السيسي على دعم المنظومة الصحية باليمن

وأضاف مجاهد، أنّ الوزيرة أكدت لنظيرها اليمني، أهمية بناء نظام صحي قائم على عدة محاور، أهمها الوقاية، والاهتمام بالصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، ما يساهم في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين، كما أكدت حرص مصر على تقديم سبل الدعم للنهوض بالمنظومة الصحية للأشقاء اليمنيين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أنّ الاجتماع تناول أيضًا بحث سبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات التعليم الطبي المهني وتوفير الأدوية، فضلا عن التعاون في مواجهة جائحة فيروس كورونا، ومناقشة سبل النهوض بمنظومة الخدمات الإسعافية وخدمات الطوارئ المقدمة للأشقاء اليمنيين.

وأضاف مجاهد، أنّ الوزيرة أكدت حرصها على تقديم التيسيرات اللازمة للأطباء اليمنيين الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية، وجرى الاتفاق على تقديم منح لعدد من الأطباء المُدرِبين بالمستشفيات في اليمن لإلحاقهم ضمن البرامج التدريبية (تدريب المدربين، والأبحاث الإكلينيكية) بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، فضلا عن توفير برامج تدريبية قصيرة المدى للأطباء اليمنيين بمختلف التخصصات الطبية.

وزير الصحة اليمني يشكر الرئيس السيسي لدعمه المستمر لليمن.. ويتطلع لنقل تجربة مصر في النهوض بالمنظومة الصحية لبلاده

ومن جانبه، وجّه وزير الصحة اليمني، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه على تقديم الدعم المستمر للشعب اليمني في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية التعاون مع مصر ودورها الحيوي في إعادة إعمار اليمن، كما أكد حرص بلاده على الاستفادة من خبرات مصر في النهوض بالمنظومة الصحية ونقلها إلى اليمن، قائلاً: «مصر نموذج ناجح لنا ويحتذى به في التطور التي تشهده بمختلف المجالات منها المجال الصحي».