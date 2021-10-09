اليوم الأول في المدارس والجامعات: التزام بالحضور وإجراءات الوقاية المشددة من فيروس «كورونا»

انطلق، اليوم ، العام الدراسى الجديد فى المدارس والجامعات، ففى المدارس بدأت الدراسة فى القاهرة وبعض مدن ومراكز المحافظات، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، على أن تبدأ الدراسة اليوم فى عدد من المدارس الأخرى على مستوى الجمهورية، وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن نسبة الحضور بين الطلاب فى مدارس المحافظات التى بدأت العام الدراسى، اليوم ، تراوحت بين 95% و97%، وهذه نسبة كبيرة للغاية تؤكد ثقة أولياء الأمور فى الإجراءات المتبعة بالمدارس، وقناعتهم بضرورة أن يتلقى أولادهم تعليماً منتظماً.

«التعليم»: نسبة الحضور 97%.. والسماح للمعلمين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول المدارس استثنائياً حتى نهاية أكتوبر

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن التقارير الواردة من الميدان، عبر مسئولى الوزارة المنتشرين فى المحافظات، أكدت أن نسبة الحضور بين الطلاب كبيرة، وهناك حرص واضح من أولياء الأمور على التزام أولادهم بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة حتى لأطفال الصفوف الابتدائية.

وكشف المصدر أنه تم السماح للمعلمين الذين لم يتلقوا تطعيم كورونا بأن يوقعوا فى دفاتر الحضور بالمدارس ويدخلوا الفصول، مع التشديد عليهم بأن ذلك لن يتكرر خلال الأيام المقبلة وسيتم منعهم من الدخول الأسبوع المقبل، وقد يمتد الأمر إلى نهاية أكتوبر بشكل استثنائى.

وشهدت مدارس قرى ومراكز محافظة الغربية توافد الآلاف من الأهالى إلى المدارس مصطحبين أبناءهم، وحضر الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، طابور الصباح فى اليوم الأول بمدرسة النسيجية، بحضور 1100 طالب، وسجل اليوم الأول وجود التلاميذ بكثافة فى ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

وتفقد «رحمى» مدرسة محمد فريد الإعدادية بنين، وتبادل الحديث مع طلاب المدرسة خلال الحصة الأولى لهم بالعام الدراسى الجديد، مشجعاً إياهم على مزيد من التحصيل والتفوق والحضور، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى، وعدم مشاركة الأدوات، وغسل الأيدى باستمرار، كما شملت جولته تفقد غرف النشاط من معامل الحاسب الآلى، وحصص التربية الرياضية والمكتبة.

وتفقد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، العملية التعليمية فى بعض المدارس التى تعمل بنظام الفترتين، سواء فى وسط سيناء أو العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد. وقال المحافظ، أثناء زيارته لمدرسة «آل ذكرى» بشارع العشرين بمدينة العريش، إن جميع المدارس بالمحافظة استعدت تماماً للعام الدراسى الجديد، موضحاً أن 96% من العاملين بالتربية والتعليم تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، مطالباً باستكمال عمليات التطعيم والالتزام بالحضور.

وشهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بداية العام الدراسى بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان، وحضر طابور الصباح، ورافقه مسئولو التربية والتعليم والسير مارسيل فخرى مدير المدرسة، وأشاد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المدرسة تجاه المعلمين والطالبات، حرصاً على سلامتهم وصحتهم.

وفى قنا، تفقد الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، مدارس جنوب قنا الإعدادية بنات، وحامد سليمان الإعدادية بنين، وذلك للاطمئنان على التزام المدارس بالإجراءات الاحترازية، وانتظام الطلاب، والتزام المدارس بإعداد الجداول وتوزيعها على المعلمين.

وشدد على الالتزام بتوفير كافة اشتراطات الأمن والسلامة بالمدارس وإنهاء كل أعمال الصيانة البسيطة، وأكد على تفعيل الأنشطة التربوية والتنسيق بين المدارس التى تعمل فى نفس المنشأة، مع تشكيل لجان للمرور فى بداية كل يوم دراسى للحفاظ على النظافة وسلامة الأثاث، حتى يمكن محاسبة المقصّر والمتهاون فى الحفاظ على المال العام.

وقالت مديرية التعليم بالأقصر إنها استقبلت العام الدراسى الجديد بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بهدف تنمية الوعى الوطنى لدى التلاميذ والطلاب وأهمية التضحية من أجل الوطن، فضلاً عن التصدى لجميع الأفكار السلبية والهدامة والإرهاب الفكرى فيما بعد.

وانطلقت الدراسة فى 300 مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، تعمل بنظام الفترتين، من بين 3630 مدرسة على مستوى المحافظة، وسط التزام الطلاب بالكمامات والتباعد فى طابور الصباح، على أن تنطلق الدراسة فى باقى المدارس اليوم. وشهدت مدارس الفترتين توافد الطلاب على المدارس وانتظام الحضور، ووقفوا فى أول طابور صباح للعام الدراسى الجديد، وستبدأ عملية تسلم الكتب الدراسية للطلاب للبدء الفورى فى العملية الدراسية حسب الخطة الموضوعة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وجامعياً: أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، زيارة تفقدية لجامعة عين شمس، أمس، يرافقه د. محمود المتينى رئيس الجامعة، وأدى الوزير تحية العلم وسط قيادات الجامعات والطلاب، وتبادل معهم حديثاً أبوياً واطمأن على استعدادهم لبدء العام الدراسى الجديد، مشيراً إلى أهمية حصول كافة منتسبى الجامعات والمعاهد على التطعيم حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

واطمأن «عبدالغفار» على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مبانى الجامعة وقاعاتها الدراسية، ومتابعة دخول الطلاب للجامعة بشكل منظم. وأكد الوزير أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والامتثال الكامل لما يصدر من توجيهات فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، ومازح الوزير الطلاب، أثناء جولته التفقدية، قائلاً: «اللى مش هيتطعم مش هيروّح البيت، ولازم كله يحصل على التطعيم، ولازم كل الطلاب يتطعموا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا».

وشدد «عبدالغفار» على انتهاء كافة الجامعات من استكمال تجهيز منشآتها الجامعية لاستقبال الطلاب، مع التأكيد على سرعة الإعلان عن الجداول الدراسية، والانتهاء من تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، مع اتخاذ كافة ما يلزم من معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

تطعيم مليون من منتسبي الجامعات والمعاهد.. ورفض قبول الطلاب غير الحاصلين على اللقاح في المدينة الجامعية بحلوان

وتفقد «عبدالغفار» مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا داخل الجامعة، مشيداً بانتظام العمل وإقبال أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على أخذ اللقاح، وهو ما يعكس مدى الوعى لديهم، وحرصهم على إنجاح العام الدراسى الجديد، وانتظام سير العملية التعليمية، حيث تم تطعيم حوالى مليون من منتسبى الجامعات والمعاهد، ووصل معدل جرعات التطعيم فى اليوم حوالى ٤٨ ألف جرعة، وتم تطعيم حوالى ٩٠ ٪ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

واستقبلت جامعة القاهرة طلابها فى أول أيام الدراسة بمجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية التى تم تنظيمها بالتنسيق مع عدد من كليات الجامعة، حيث بدأت الفعاليات بعروض موسيقية لأوركسترا الجامعة وموسيقى الشرطة احتفالاً بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تلتها تحية العلم وعزف السلام الجمهورى بحضور وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة، ثم افتتاح المعرض الدائم للأنشطة الطلابية.

وقال الدكتور ممدوح عباس، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أمس، إن الجامعة تستمر فى طريقها لتوفير مناخ آمن للطلاب داخل الجامعة، مشيراً إلى أن الطلاب الذين يرفضون الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح يتم منعهم من السكن فى المدن الجامعية، فضلاً عن عدم دخول الحرم الجامعى. وحذر «ممدوح»، خلال حديثه لـ«الوطن»، من التهاون فى الإجراءات الاحترازية والتساهل فى التطعيم أو ارتداء الكمامات من قبَل الطلاب.