بعد السويد والدنمارك.. فنلندا توقف استخدام لقاح موديرنا لفئات محددة

أعلنت فنلندا اليوم أنها ستوقف استخدام لقاح «موديرنا» للذكور المولودين عام 1991 وما بعده بسبب تقارير عن آثار جانبية نادرة تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية، وجاء ذلك عقب إعلان مسؤولي الصحة في السويد والدنمارك أمس عن قرار بوقف استخدام لقاح موديرنا لجميع الشباب والأطفال.

وقف اللقاح هو إجراء احترازي

ونقلت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية، عن «ميكا سالمينن» مدير معهد الرعاية الصحية في فنلندا: «وجدت دراسة شملت فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك أن الذكور الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما وحصلوا على لقاح موديرنا سبيكيفاكس كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتهاب عضلة القلب مقارنة بالآخرين»، وأوضح سالمينين أن التهاب عضلة القلب يشفى عادة من تلقاء نفسه في غضون أيام قليلة، وأنه كإجراء احترازي ستقدم فنلندا فقط لقاح فايزر للشباب.

موديرنا: التهاب عضلة القلب «نادر»

وكان متحدث باسم شركة موديرنا، قد قال إن الشركة كانت على علم بقرارات المنظمين من السويد والدنمارك، وأضاف: «هذه عادة حالات خفيفة ويميل الأفراد إلى التعافي في غضون وقت قصير بعد العلاج المعتاد والراحة، حيث يزداد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب بشكل كبير بالنسبة لأولئك الذين يصابون بفيروس كورونا، والتطعيم هو أفضل طريقة للوقاية من هذا»، وأضاف المتحدث باسم موديرنا في رسالة لوكالة رويترز، إن الشركة كانت على دراية بقرارات الجهات التنظيمية في الدنمارك والسويد لوقف استخدام لقاحها في الأفراد الأصغر سنًا، بسبب الخطر النادر للإصابة بـالتهاب عضلة القلب.

وكانت وكالة رويترز، قد ذكرت أن أسهم موديرنا انخفضت بنسبة 4.9% أو 16.08 دولارًا أمريكيًا لتصل إلى 316.11 دولارًا أمريكيًا في تعاملات اليوم، بعد قرار السويد والدنمارك بوقف استخدام لقاح موديرنا الخاص بفيروس كورونا المستجد للفئات العمرية الأصغر بعد تقارير عن آثار جانبية نادرة محتملة على القلب والأوعية الدموية.