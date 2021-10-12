الإسكان: انتهاء تنفيذ 27%من محطة مياه الشرب بمدينة بدر (صور)

تفقد المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مشروع محطة رفع مياه شرب جديدة رقم «4» وخط المياه الناقل قطر 1600مم، لإمداد مدينة بدر بما تحتاج إليه من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية بالمدينة، وزيادة أعداد المقيمين وتغذية المناطق الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية بالمدن الجديدة.

صب الحوائط وأسقف الغرف

تابع مسئولو الإسكان، خلال الجولة أعمال صب الحوائط وأسقف غرف الدخول والخروج وأعمال النجارة للحوائط الداخلية المتبقية للخزان الأرضي رقم 1

كما تابعوا أعمال العزل الأفقي للخزان الأرضي وأعمال الحدادة للبشة المسلحة للخزان الأرضي رقم 2

6 طلمبات قدرة الواحدة 520 لترا في الثانية

وأوضح المهندس عمار مندور، أن المحطة يتم تنفيذها بتكلفة استثمارية 530 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى حوالي 27 % ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن المحطة تتكون من 6 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 520 لتر/ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا علي «خزانين» سعة تخزين 10 آلاف متر، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر 1600 مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبنى محولات وورشة ومخزن. ‏

ووجه المهندس كمال بهجات، خلال جولته، بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة، المتوقع تحقيق كثافة سكانية بها.