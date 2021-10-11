«الإسكان» تشن حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات في الشروق والعاشر

صرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنّه جرى شَن حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بمركز خدمات الحي الأول، بالاشتراك بين الجهاز وقوة قسم شرطة تعمير المدينة، مشيرا إلى أنّ المخالفات تمثلت في أنّ بعض ملاك المحلات شونوا مواد بناء في الأراضي الشاغرة .

كما وجّه رئيس جهاز مدينة الشروق، بسرعة البدء في أعمال تنسيق الموقع داخل المركز، لتيسير حركة انتقال المواطنين وأيضًا عدم تكرار المخالفات.

تنفيذ 19 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق.. وتحرير 17 محضر مخالفة

وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، في بيان عنه، أنّ الحملة تمكنت من إزالة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، إضافة إلى تحرير 17 محضر مخالفة، مؤكدا استمرار لجنة الغلق والتشميع في استكمال أعمالها، حيث تمكنت اللجنة من تنفيذ 10 قرارات لمحلات تجارية مخالفة تعمل دون تراخيص تشغيل، ورفع عدادات المرافق من كهرباء ومياه.

وفي ذات السياق، صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنّه جرى تنفيذ 9 قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات بالمجاورتين الأولى والثانية بالحي الأول، مضيفاً أنه تم إزالة بناء مخالف بالردود وخارج حدود قطعة سكنية بالمجاورة الرابعة بالحي الأول.

حملة ليلية مكبرة على المحلات المخالفة بمنطقة الأردنية وصيدناوي والطرق الرئيسية بالمدينة

وأضاف أنّه جرى شن حملة ليلية مكبرة على المحلات المخالفة بمنطقة الأردنية وصيدناوي والطرق الرئيسية بالمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والتعديات أمام المحلات والباعة الجائلين، وإزالة لافتات إعلانية أعلى المحلات المخالفة، مؤكدا استمرار الحملات لتحقيق الانضباط ولظهور المدينة بالشكل اللائق بها.​