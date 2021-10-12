أم تلقي رضيعتها أمام عقار في المرج.. وكاميرات المراقبة تكشفها

كانت الساعة تقترب من الثالثة فجرا، حينما طرق أحدهم باب إحدى المنازل الموجودة بمنطقة المرج بالقاهرة، على الفور تحركت صاحبة المنزل لفتح الباب واكتشاف الأمر، فلم تجد أحدا يقف أمام الباب، ولكنها وجدت شيئًا غريبًا، طفلة موضوعة في كيس بلاستيكي وموضوع بداخل حقيبة، تحركت ناحيتها، لتكتشف أنها طفلة رضيعة ترتدي كامل ملابسها ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية بالجسد، أخبرت الجيران وتم إبلاغ رجال المباحث بالواقعة، وتحرر محضر حمل رقم 11713 لسنة 2021.

بلاغ في قسم الشرطة

الطفلة كانت ترتدي كامل ملابسها دون إصابات ظاهرية، بمجرد أن وجدتها السيدة داخل الحقيبة حتى حملتها وطرقت باب جيرانها وأبلغتهم جميعًا بما حدث معها، ولم يتعرف أحد من جيرانها على الطفلة، وقرروا أن يتوجهوا بها إلى قسم الشرطة لتحرير محضر خشية أن تكون الطفلة مخطوفة، وبالفعل جرى تحرير محضر بالواقعة.

كاميرات المراقبة توثق الواقعة

كاميرات المراقبة كانت البطل الذي حسم الأمور وكشفت لغز العثور على الطفلة ، بعد أن أظهرت سيدة ترتدي كمامة وعباءة سوداء حملت الطفلة الصغيرة ووضعتها في مدخل العقار، ثم فرت هاربًة قبل أن يشاهدها أحد بالمنطقة.

بمجرد تحرير المحضر، كثف رجال المباحث من جهودهم لكشف غموض الواقعة، وبتتبع كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات، تم التوصل إلى هوية السيدة وضبطها، حيث تبين أنها والدة الطفلة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.