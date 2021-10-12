فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات العراقية لمدة 3 أيام من اليوم

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق فتح باب تقديم الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في البلاد أول أمس الأحد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وقال رئيس مجلس المفوضين، جليل عدنان إن المفوضية ستتلقى الطعون خلال ثلاثة أيام.

فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية من اليوم

وجرى إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، مساء أمس الاثنين، وتصدرت الكتلة الصدرية النتائج، وجاءت كتلة «تقدم» في المرتبة الثانية، وحلت كتلة «دولة القانون» في المرتبة الثالثة.

فيما نوهت قوى قريبة من تحالف «الفتح» الذي خسر في الانتخابات العراقية، اليوم أنها ستطعن في النتائج المعلنة، مؤكدة عدم قبولها بها، قائلة «إن مفوضية الانتخابات لم تلتزم بالإجراءات القانونية»

ويتزعم تحالف الفتح «هادي العامري» ويضم أحزاباً لديها فصائل مسلحة، ويتركز نفوذه في المحافظات الجنوبية والوسطى وكذلك العاصمة بغداد، بالإضافة إلى مشاركته في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى.

كتلة «مقتدى الصدر» حصلت على أعلى عدد مقاعد في البرلمان

وكشفت النتائج الأولية أسماء الكتل الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان والتي أعلنتها مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام، وبحسب تلك النتائج فإن الكتلة الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان هي الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، بواقع 73 مقعداً، تليها كتلة «تقدم» التي يرأسها رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بـ38 مقعداً، وفقا لقناة العربية.

وجاءت كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعداً في البرلمان، ويشار إلى أن رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان، أكد أن نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للإلكتروني في التصويتين الخاص والعام.