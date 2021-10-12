تواصل الجامعات الحكومية و الخاصة والأهلية والدولية استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات المختلفة وذلك تنفيذاً لقرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، ويبحث المئات من الطلاب عن مصاريف العديد من الجامعات للعام الدراسي الجديد والتي من بينها البحث عن مصاريف الجامعة العمالية في مدينة نصر، وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعة تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكاديمياً كباقي الجامعات والتي يكون الإشراف عليها من قبل الوزارة وفقاً للاتفاقيات.

مصاريف الجامعة العمالية في مدينة نصر 2021

وعن مصاريف الجامعة العمالية في مدينة نصر، كشفت مصادر بالأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي عن أن مصروفات الجامعات العمالية موحدة وتتراوح من 3000 جنيه مصري إلى 5000 جنيه مصري، وتسدد على قسطين في الفصلين الأول والثاني، وتشمل الكتب الدراسية التي يستلمها الطالب، موضحة أن مصاريف الجامعة العمالية في مدينة نصر بالنسبة لشعبة العلاقات الصناعية تكون قيمتها 3600 جنيه، وكذلك شعبة التنمية التكنولوجية 4160 جنيه، و في النهاية قيمة مصاريف شعبة الفندقة 3000 جنيه.

مصاريف الجامعة العمالية في مدينة نصر بالجنيه المصري

وأكدت المصادر أن مصاريف الجامعة العمالية في مدينة نصر المعلنة هي للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021 المصرية وما يعادلها من شهادات فقط، مؤكدة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، منوهة إلى أن الدراسة انتظمت في الجامعة بدءا من الأسبوع الجاري تنفيذا لقرارات الدولة المصرية، لافتة إلى أن خطة التطعيمات ضد فيروس كورونا، تسير بصورة إيجابية وطبيعية تجاه منتسبي الجامعة وذلك تنفيذا لقرارات الدولة المصرية بشان مواجهة المرض، وأن الجامعة العمالية متاحة على موقع التنسيق الإلكتروني العام الجاري لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021.