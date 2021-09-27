كل ما تريد معرفته عن الجامعة العمالية.. الفروع والمصروفات الدراسية

تعتبر الجامعة العمالية واحدة من الجامعات المصرية المتخصصة في العلاقات الصناعية والتنمية التكنولوجية، حيث تهتم بالتطوير التكنولوجي واعتماد الجودة ويعمل خريجوها كمراقبين جودة، وتأسس أول فرع لها عام 1985 بمدينة نصر، وانتشرت فروعها بمختلف محافظات الجمهورية، وتقبل الجامعة العمالية الحاصلين على الثانوية العامة وبعض الدبلومات الفنية، كما أن الدراسة بها عامين بعد قرار وزير التعليم العالي العام الماضي، ويمكن للطالب استكمال دراسته في أي من الجامعات التكنولوجية، ويحصل الطلاب على بكالوريوس في تخصصه كبكالوريوس رقابة الجودة.

وتستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن الجامعة العمالية والمصروفات الدراسية والشعب في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

فروع الجامعة العمالية بمحافظات الجمهورية

وتشمل الجامعة العمالية 11 فرعا في 11 محافظة وهي محافظات «القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الإسماعيلية، بني سويف، أسوان، أسيوط»، وخلال مدة الدراسة يتعلم الطلاب تطوير شهادات الجودة، وكانت مدة الدراسة بالجامعة العمالية منذ إنشائها 4 سنوات وتمنح درجة البكالوريوس حتى 2020، قرر وزير التعليم العالي أن تكون مدة الدراسة بها عامين وتمنح دبلوم فوق المتوسط مع إمكانية التحاق الطلاب بكليات أخرى.

تخصصات الجامعة العمالية

وتضم الجامعة العمالية عددا من التخصصات بمختلف الفروع وهي «شعبة إدارة العلاقات الصناعية، ويحصل الطالب منها على درجة البكالوريوس في التجارة شعبة إدارة أعمال، شعبة الفندقية والتي تمنح درجة بكالوريوس السياحة والفنادق، شعبة التنمية التكنولوجية التي تمنح درجة بكالوريوس أخصائي رقابة الجودة، وشعبة الفندقة، وتقبل الحاصلين على الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، التجارية، الصناعية، الزراعية، الفندقية».

مصروفات الجامعة العمالية والأوراق المطلوبة

وتبدأ مصروفات الجامعة العمالية من 3 آلاف وحتى 5 آلاف جنيه في السنة، تدفع على قسطين وتكون شاملة الكتب الدراسية، حيث أن مصروفات شعبة العلاقات الصناعية 3600 جنيه، وشعبة التنمية التكنولوجية 4160 جنيه، وشعبة الفندقة 3000 جنيه مصري.

كما تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعة العمالية ، شهادة الثانوية العامة والدبلوامت الفنية، أصل أو بيان درجات، شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها، 6 صور شخصية، بطاقة الرقم القومي، نموذج 2 جند للطلبة من مكتب البريد.

مجالات عمل لخريجي الجامعة العمالية

تتيح الجامعة العمالية للخريجين مجالات عمل كمراقب جودة في الشركات والمصانع والعمل كمحاسبين ومجال إدارة الأعمال، أو العمل في الفنادق والمطاعم لخريجي شعبة الفندقة.