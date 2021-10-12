ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل جلسة منتصف الأسبوع

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.14%، عند مستوى 10729.92 نقطة.

مؤشرات البورصة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.19%، في بداية الجلسة مسجلاً مستوى 2688.98 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.17%، مستهلاً التعاملات عند مستوى 3636.97 نقطة.

فيما صعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.23%، مستهلاً التعاملات عند مستوى 2293.52 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 905.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 270.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 2.050 ألف صفقة.

الأسهم المتداولة

وشهدت الجلسة التداول على 119 سهمًا، إذ ارتفع 18 سهمًا، فيما انخفض سهما واحدا فقط، واستقر 100 سهم دون تغيير.

وشهدت تعاملات المستثمرين، في مستهل جلسة منتصف الأسبوع، اتجته تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي 1.54 مليون جنيه للأجانب، و801.7 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 803.2 مليون جنيه.

توقعات السوق

وجاءت الارتفاعات الصباحية للمؤشرات، بدعم من الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو الشراء، وتشير التوقعات مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الثاني وهو 10800 أما في حالة ظهور عمليات جني أرباح عند مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستوى الدعم الرئيسي وهو 10600 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي اكس 70"، ففي حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، يستهدف المؤشر مستوى المقاومة الرئيسي عند 2700 ثم 2760 نقطة، وفي حالة استمرار الأداء المتباين لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة وكسر مستوى الدعم الرئيسي 2660 يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الثاني وهو 2600 نقطة.