مؤشرات البورصة المصرية تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها خلال جلسة اليوم الأحد، 11 أكتوبر 2021، رغم تراجع اللون الأخضر عن أداء بعض الأسهم، ليرتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6%، متداولاً عند مستوى 10,728.4 نقطة.

فيما وصل المؤشر السبعيني متساوي الأوزان EGX 70، والذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى مستوى 2,678.7 نقطة، بنسبة ارتفاع تصل إلى 0.4%، وسجل مؤشر EGX50، صعود بنسبة 0.6% لمؤشر تداول عند مستوى 2,293 نقطة، فيما حقق مؤشر EGX100 متساوي الأوزان ارتفاع بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3,623 نقطة.

أحجام التداولات ضعيفة.. والمصريون يسيطرون على التعاملات

ولا تزال أحجام التداول ضعيفة رغم صعود كافة مؤشرات البورصة، حيث بلغت قيمة التداولات على الأسهم المقيدة 452,9 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 206,23 مليون ورقة مالية، بتنفيذ 14,5 ألف صفقة، لعدد 172 شركة.

وارتفعت أسهم 51 شركة مقابل انخفاض 42 سهم، فيما لم يتغير اتجاه 79 سهم.

وسيطر المصريون على 74.93% من إجمالي التعاملات، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 22.78% و2.29%، على التوالي.

وبلغت الحصة السوقية للمؤسسات نحو 85.83% بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، مقابل 14.16% للأفراد.

وجاءت افتتاحية البورصة المصرية لجلسة منتصف الأسبوع، اليوم، خضراء لكافة المؤشرات، بحجم تداولات هادئة وأداء ايجابي للمؤشر الثلاثيني بنسبة 0.5%، متداولاً عند 10,717 نقطة.

سجل الربع الثالث من عام 2021، أي بنهاية سبتمبر الماضي، أداء إيجابي للمؤشرات الرئيسية للبورصة، ليسجل مؤشر ايجي اكس 30 صعود بنسبة 2.54% خلال الفترة، بينما اختتم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أداءه للربع الثالث بقفزة 17.2% ليصل إلى مستوى 2,722.6 نقطة، كما وصل المؤشر المئوي متساوي الأوزان إلى مستوى 3,671.7 نقطة بصعود 12%، وبلغ المؤشر الخمسيني مستوى 2,313 نقطة لينهي تداولاته للربع الثالث 2021 بارتفاع 7.3%.

كذلك، حقق مؤشر بورصة النيل «تميزا» بصعود بنسبة 97.2% ليقفز إلى مستوى 4,774.3 نقطة بنهاية سبتمبر 2021.