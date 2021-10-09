لو فاتح مشروع جديد.. مراحل قيد شركتك في البورصة والأوراق المطلوبة

يتجه بعض الشباب إلى إنشاء شركة خاصة به عندما تتيح له الظروف ذلك، ويسعى بعد ذلك إلى قيدها بالبورصة ليصبح لها أسهم، وهناك مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة لمراحل وشروط القيد والتي تتناسب مع طبيعة الأوراق المالية التي ترغب الشركة المصدرة في قيدها واتاحتها للتداول.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، الإجراءات والأوراق المطلوبة لقيد شركة بالبورصة، وفقا لما ذكرته وزارة الهجرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الأوراق المطلوبة لقيد شركتك في البورصة

في البداية على الشخص مالك الشركة تسجيل شركته في هيئة الرقابة المالية.

على الراغب في تسجيل شركته التي يمتلكها بالبورصة، أن يقدم ملفا يحتوي على اسم شركته ونشاطها وعنوانها وهيكل الملكية.

وبعد ذلك تأتي مرحلة الإعداد للقيد وتجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها للإدارة المختصة بالبورصة وتتوافر لدى البورصة قائمة من وكلاء القيد لمساعدة الشركات في كيفية إنهاء إجراءات القيد بالبورصة.

خطوات قيد شركتك بالبورصة وأحقيتها في أسهم بالتداول

بعد تقديم مستندات القيد للبورصة، ستفحص لجنة الأوراق المقدمة من أجل اعتماد طلب التقديم وذلك لحماية المستثمرين والمتعاملين في مختلف المجالات.

- ثم تأتي المرحلة الأخيرة بنجاح الطرح وتحقق شروط القيد المتبقية والتي تشمل (نسبة الطرح ونسبة الاسهم حرة التداول وعدد المساهمين).

وبعدها يتم القيد النهائي وتداول أسهم الشركة في أحد أسواق البورصة، حيث تقوم لجنة العمليات بتحديد تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة فى أحد اسواق البورصة وكذلك سعر الفتح وتحريك الحدود السعرية من عدمه في أول يوم تداول.

- وبعد الإجراءات السابقة، يحق للشركة طرح نسبة من أسهمها للتداول بالبورصة بناءً على تقرير إفصاح بغرض الطرح أو نشرة طرح معتمدة من الهيئة، وبعد نشرها بوسائل النشر المحددة تبدأ عملية تنفيذ الطرح بالبورصة.