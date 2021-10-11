صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم.. و0.72% ارتفاعا في EGX 70

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين، بصعود جماعي لكافة المؤشرات؛ ليغلق رأس المال السوقي عند 704,5 مليار جنيه، بزيادة 2,7 مليار جنيه، وذلك وسط أحجام تداول ضعيفة وضغوط بيع للمصريين والمؤسسات الأجنبية.

صعود المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.49%

وسجل المؤشر الرئيسي EGX 30، ارتفاعا بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 10,714.8 نقطة، فيما وصل مؤشر «ايجي اكس 70» متساوي الأوزان، للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى مستوى 2,683.9 نقطة مسجلاً صعود بنسبة 0.72%.

كما أنهى مؤشر «ايجي اكس 50» تعاملاته اليوم عند مستوى 2,288.18 نقطة ليرتفع بنسبة 0.45%، وأغلق مؤشر «ايجي اكس 100» متساوي الأوزان عند مستوى 3,630.72 نقطة بنسبة صعود 0.44%.

أحجام تداول ضعيفة وضغوط بيعية

وبلغت قيمة التداول 663,03 مليون جنيه، عبر بيع وشراء نحو 314,3 مليون ورقة، بتنفيذ 23,7 ألف صفقة، لـ205 شركات، لتربح أسهم 78 شركة، مقابل خسارة أسهم 104 شركات، فيما لم يتغير اتجاه 23 سهما.

وسيطر المصريون على 65.26% من قيمة التداول للأسهم المقيدة بختام جلسة اليوم، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 31.93% و2.81%، على التوالي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

فيما بلغت الحصة السوقية للمؤسسات 89.81%، مقابل 10.18% للأفراد.

وسجل إجمالي تعاملات المصريين على سوق الأسهم بختام جلسة اليوم، صافي بيع بقيمة 646,64 مليون جنيه، فيما سجل الأجانب والعرب صافي بيع 691,6 و44,97 مليون جنيه، على التوالي.

وحقق المصريون الأفراد صافي بيع بنحو 8,9 مليون جنيه، فيما سجل العرب الأفراد صافي بيع بقيمة 29,9 مليون جنيه، وكذلك سجل الأجانب الأفراد صافي بيع 144,556 جنيه، بنهاية التعاملات.

ومن المتوقع أن يتم تفعيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية بدءاً من يناير 2022، كما أعلن وزير المالية في تصريحات سابقة.