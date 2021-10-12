مدبولي يتفقد أعمدة معبد الكرنك: استعادت رونقها بعد إهمال سنوات (فيديو)

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية إلى مشروعات محافظة الأقصر، بزيارة معبد الكرنك، رافقه خلالها عدد من الوزراء والمسؤولين، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وشاهد رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته، أعمدة المعبد بعدما التي ظهرت معالمها مرة أخرى، بعدما إهمالها لسنوات طويلة، وكان يكتسي بعضها الأتربة، ما كان يعيق استمتاع السياح بمظهرها الجمالي الرائع.

أعمدة معبد الكرنك تستعيد رونقها بعد أعمال الترميم والتطوير

وبدت أعمدة معبد الكرنك أمام رئيس الوزراء بعدما استردت لونها، ليشيد بمجهود شباب الأثريين والمرممين العاملين في المشروع.

وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لـ رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية، إنّهم عملوا باهتمام بالغ واتقان كبير في الفترات الماضية، حتى خلال شهري أغسطس وسبتمبر «في عز النار»، لكن ذلك لم يثنيهم على العمل على «السقالات» للوفاء بالمهام المكلفين بها.

مدبولي والعناني يشكران «شباب المرممين»: اشتغلوا في عز النار

ووجّه رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار التحية للشباب، حيث قال العناني لرئيس الوزراء، إنّ بعض الأعمدة الأثرية كانت مكتسية باللون الأسود نتيجة الأتربة التي كانت موجودة عليها في الفترة السابقة، لكنها تستعيد رونقها حاليا.

وأطلع وزير السياحة والآثار، رئيس مجلس الوزراء، على تطورات أعمال ترميم وتطوير معبد الكرنك، ضمن المشروعات السياحية المهمة التي تعمل عليها الوزارة في نطاق محافظة الأقصر.

رئيس مجلس الوزراء يتابع استعدادات افتتاح «طريق الكباش»

ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة إلى محافظة الأقصر، تطورات العمل على طريق المواكب الجنائزية المعروف باسم «طريق الكباش»، والمُقرر افتتاحه بعد انتهاء أعمال التطوير والترميم الجارية عليه حاليا في العيد القومي المقبل لمحافظة الأقصر.