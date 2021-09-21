السفارة الألمانية: تسليم أكثر من 850 ألف جرعة لقاح استرازينيكا لمصر

أعلنت السفار الألمانية في مصر في بيان لها وصول شحنة تتضمن 850560 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، وسوف يتم تسليمها لوزارة الصحة والسكان ويونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

السفير الألماني: تسليم مزيد من اللقاحات لمصر قريبا

وقال السفير فرنك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة في بيان حصلت «الوطن» على نسخة منه «إن اللقاحات هي السبيل والعامل الرئيسي، ليس فقط لحماية أنفسنا والأشخاص من حولنا من العدوى، ولكن أيضا لمنع خطر حدوث المزيد من الطفرات في الفيروس، ومن دواعي فخري أننا، من خلال الجهود المبذولة من قبل يونيسف ومنظمة الصحة العالمية، يمكننا تقديم هذا الدعم الإضافي لشركائنا المصريين، فلا يمكن لأي بلد أن يتغلب بمفرده على هذا التحدي، إذ لا يسعنا إلا أن نواجهه معًا ونتصدى له سويًا بروح من التضامن وستواصل ألمانيا تقديم المزيد من الدعم لمصر من خلال عمليات تسليم لقاحات إضافية في المستقبل القريب».

التبرع باللقاح في إطار التضامن العالمي لحماية 40٪ من السكان

وأضاف بيان السفارة الألمانية في القاهرة: «كمنظمة الصحة العالمية والقادة مشاركين في كوفاكس ، فإننا نقدر المساهمة السخية في الوقت المناسب من الحكومة الألمانية والشعب الألماني لشعب مصر خاصة في الوقت الذي تم فيه تلقيح أقل من 10٪ من الأشخاص الذين يعيشون في مصر، ويأتي التبرع باللقاح في إطار التضامن العالمي لحماية 40٪ من السكان بنهاية العام الجاري لإنقاذ الأرواح وتخفيف الأعباء عن نظام الرعاية الصحية، وتوصي منظمة الصحة العالمية بشدة أن تعطي البلدان الأولوية لتطعيم الخطوط الأمامية وخاصة العاملين في مجال الرعاية الصحية، جنبًا إلى جنب مع كبار السن وأولئك الذين يعيشون مع ظروف مرضية مزمنة».