السيسي من بودابست: مصر حرصت على السعي لتوطين صناعة اللقاحات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّ العالم واجه خلال العامين الماضيين تحديات كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية كافة نتيجة جائحة كورونا، وقد أثبت استمرار الجائحة منذ قرابة العامين أنَّ البشرية مثلما تتشارك في الأخوة الإنسانية فإنّها عرضة للتشارك فيما تواجهه من تحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها، مما يفرض على المجتمع الدولي تضافر جهوده وتعزيز التعاون بين شتى الدول.

السيسي: مصر تدرك خطورة تباين خطوات التعافي الاقتصادي بين الدول

وتابع رئيس الجمهورية، خلال حديثه في قمة «فيشجراد» المنعقدة ببودابست: «في ظل إدراك مصر خطورة تباين خطوات التعافي الاقتصادي بين الدول فقد حرصت مصر على السعي لتوطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها ولكن أيضًا للتصدير للقارة الأفريقية، محاولة منا لرأب الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة بتلقي اللقاح».

الرئيس: أقدر موقف أصدقائنا من بولندا وسولفاكيا من دعم مصر

وأضاف الرئيس السيسي، أنَّه تحدث بقمة «فيشجراد» اليوم حول موضوعات كثيرة مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب وغيرها من القضايا، قائلًا «أقدر موقف أصدقائنا من بولندا وسولفاكيا بدعم مصر».

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة المجرية بودابست، للمشاركة في قمة دول تجمع «فيشجراد» مع مصر، حيث يضم التجمع المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا، وتأتي مشاركة مصر في القمة للمرة الثانية منذ العام 2017، والتي تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بينهما، بحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.