ورش عمل لتعريف الشباب بمفاهيم العمل التطوعي في كفر الشيخ

تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، سلسلة من ورش العمل لأندية التطوع بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

يأتى ذلك بهدف تعريف الشباب بمفاهيم «التنمية، التطوع للتنمية، وتمكين الشباب والنشء»، بالإضافة إلى التدريب على الخطوات الأولى اللازمة للعمل التطوعي، ودور المتطوعين داخل مجتمعاتهم وأنواع العمل التطوعي، وأهميته، ومجالاته.

الورش تهدف لصقل مهارات الشباب

وأثنى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على الشباب المشارك ووعيهم التام بضرورة صقل مهاراتهم، والاستمرار والبحث في ما هو جديد من تطوير الذات، وأيضا على دورهم في نقل خبراتهم إلى أعداد أكبر من الشباب والنشء على مستوى المحافظة بعد تلقيهم هذه التدريباتِ.

وقال الدكتور عزت محروس، إن الفاعليات تشمل تنفيذ ورش عمل أندية التطوع «ورشة عمل عن العمل التطوعي، تعريفه، أهميته، أنواعه، مجالاته، دور المتطوعين داخل مراكز الشباب، نشر ثقافة العمل التطوعي والتركيز على مفهوم العمل المجتمعي»، والتى تنفذ من خلال الإدارة العامة للشباب.

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة دائما ما تستوعب الشباب وأفكارهم للتعبير عنها، وتساهم في بناء الشخصية التي تمثل نواة المجتمع، ليخرج بعد عقد من الزمن بجيل واعٍ بالقضايا المعاصرة ويقوم بحلها بكل يسر وسهولة، تحت إشراف صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات الشبابية، وباسم سعيد، منسق عام التطوع بالمديرية.