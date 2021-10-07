 «شباب كفر الشيخ» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بأنشطة وندوات تثقيفية

شهدت مراكز شباب محافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، على مستوى المحافظة، وتعددت الأنشطة ما بين ندوات تثقيفية، وممارسة الألعاب المتعددة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

وأشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بدور مديرية الشباب والرياضة الكبير في المشاركة المجتمعية وإحيائها للمناسبات الوطنية والتوعية بأهميتها للنشء والشباب.

معركة أكتوبر كُتبت بدماء شهداء مصر

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن المديرية تنظم عددا من الأنشطة احتفالا بالذكرى المجيدة التي كُتبت بدماء شهداء مصر، الذين ضربوا أروع النماذج في الصمود والتحدي.

الأنشطة ستجسد انتصارات حرب أكتوبر

وأشار في بيان صحفي، أن الأنشطة التي ستجسد انتصارات حرب أكتوبر ستنفذ في عدد من مراكز الشباب، ومشاركة أكبر عدد من الشباب في تلك الاحتفالات تأكيداً لاعتزازهم بالوطن، وإعلاءً لقيم الولاء والانتماء، وإبراز الدور الإيجابي لتلك الاحتفالات في تكوين الشخصية الشابة القادرة على حمل لواء تنمية البلاد في شتى المجالات.

جاء ذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، وبمشاركة الفرق الرياضية وأعضاء مراكز الشباب.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أمس، مسيرة شبابية من أمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ، ضمن احتفالات مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة