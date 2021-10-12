محافظ كفر الشيخ يفتتح مدارس بفوة وقرى حياة كريمة اليوم

يفتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، يرافقهما أعضاء مجلس النواب والشيوخ وبعض التنفيذين، عدد من مدارس مركز فوه ومدارس قرى حياة كريمة بمركز مطوبس، تزامنا مع بدء العام الدراسي، كما سيجري المحافظ جولة تفقدية ببعض شوارع القرى التي تنفذ فيها المبادرة الرئاسية.

ومن المقرر أن يفتتح المحافظ ومرافقوه مدرستي «قبريط الرسمية للغات وسنديون الرسمية للغات»، التابعتين لمركز ومدينة فوه، فضلا عن افتتاح مدارس بقرى «منية المرشد والمنشية وكوم دميس والجزيرة الخضراء»، بمركز مطوبس ضمن مبادرة «حياة كريمة».

كما سيجرى المحافظ جولة في شوارع منية المرشد والجزيرة الخضراء، بمطوبس للاطمئنان على المشروعات الخدمية التي يجرى تنفيذها ضمن حياة كريمة، ومن المقرر أن يلتقي المسئولين عن تنفيذ المشروعات للإطمئنان على نسب التنفيذ.

حياة كريمة تستهدف 18 قرية رئيسية و187تابعاً

ويجري العمل بمشروع الصرف الصحي في قرية القومسيون غرب، والتويبنة، كما يجري إنشاء مجمع خدمي في قرية الجزيرة الخضراء، ومشروع الصرف الصحي بخان الجني، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصحي بكفر الشيخ، بتكلفة 40 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 40%، حيث يجري تنفيذ المبادرة في 18 قرية رئيسية و187تابعاً لها، وهي «بنى بكار، منية المرشد، برمبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزب الغرب، القنى، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزب الخليج البحري، الخليج القبلى، بريدعة، الوقف البحري، الوقف القبلى، القمسيون شرق والقمسيون غرب»، وذلك بعد إدراج تلك القرى ضمن أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير ورفع كفاءة 1400 قرية على مستوى الجمهورية.