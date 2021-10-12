السيسي لأوروبا: هل أنتم مستعدون لمساعدتنا أم تريدون مطالب سياسية فقط؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ الهجرة غير الشرعية تعكس واحدًا من أشكال حقوق الإنسان المفقودة بمنطقتنا من منظور مختلف، وحقوق لم تتوافر، متسائلا: «هل الدول الأوروبية مستعدة للمساهمة والمشاركة مع هذه الدول لتحسين أوضاعها السياسية والاقتصادية والثقافية، حتى نصل لمقاربة مختلفة لفهم ما يخص حقوق الإنسان، وهي دائما موضوع جدلي بينا وبين أصدقائنا الأوروبيين»، متابعا: «أنا مش رافض نتكلم في الموضوع ونناقشه، ولكن من أنهي مقاربة؟، مقاربة إنك توفر حياة كريمة لـ100 مليون مصري».

السيسي لـ«الأوروبيين»: مستعدين توفروا لينا توأمة مع جامعاتكم؟

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشجراد المنعقدة في العاصمة المجري بودابست: «تحدّثت اليوم في موضوعات كثيرة، مثل الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، وغيرها من القضايا، متسائلا: «مستعدين كأصدقاء أوروبيين ودول مهتمة بحقوق الإنسان توفروا لنا ده؟، مستعدين توفرولنا توأمة مع جامعاتكم الأوروبية المتقدمة تبقى موجودة مع جامعات مصرية، عشان نقدم تعليم كويس يناسب متطلبات العصر؟».

الرئيس: نريد شكلًا أعمق للحوار مع أوروبا

وتساءل الرئيس السيسي أيضا إن كانت الدول الأوروبية مهتمة ومستعدة للتعاون مع مصر، لتوفير حقوق الإنسان، كما تساءل أيضا عن استعداد أوروبا لنقل جزء من صناعتها لتوطينه في مصر، وتوفير فرص عمل لأكثر من 65% من الشباب، مضيفا: «هل انتوا مستعدين تعملوا ده؟، ولا بنطلب من القيادة السياسية بس توفر المعايير اللي انتوا متصورينها؟، أتصور لازم يكون في شكل أعمق في النقاش والحوار بينا في هذا الأمر».