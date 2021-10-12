رقابة مشددة على مدرسة عمر مكرم في الإسكندرية بعد شائعة اختفاء التلاميذ

وضعت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، مدرسة عمر مكرم الإبتدائية في الإسكندرية، تحت الرقابة اليومية بعد واقعة اختفاء أطفال في أول يوم دراسي في المدرسة بالفترة الصباحية، وتصوير مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتم المتابعة اليومية للمدرسة وزيارة التلاميذ في الفصول من أجل التأكد من إتباع كافة التعليمات التي أقرتها المديرية ووزارة التربية والتعليم ومنع دخول أولياء الأمور مرة أخرى إلى المدرسة وحدوث الفوضي التي تسببت في ترويج شائعة اختفاء الأطفال.

زيارات يومية لمدرسة عمر مكرم في الإسكندرية

وتابع شريف فتحى، مدير إدارة المنتزه التعليمية، اليوم الدراسي داخل مدرسة عمر مكرم الابتدائية، اليوم، لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة وتواجد التلاميذ فى فصولهم والاطمئنان عليهم ومتابعة اتخاذ الإجراءات الإحترازية للجميع.

وشدد «فتحي» على انتظام الدراسة وحضور التلاميذ ومتابعتهم يومياً، وتفقد فصول المدرسة وانتظام الدراسة لجميع الصفوف أثناء اليوم الدراسي حتى خروج التلاميذ من المدرسة.

مدرسة عمر مكرم بالإسكندرية

كانت مدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة لإدارة المنتزة التعليمية في الإسكندرية، شهدت واقعة اختفاء عدد 6 تلاميذ كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أولياء الأمور وتصوير مقطع فيديو أثناء انهيار أولياء الأمور، ولكن بعد التحري والتحقيقات تبين أن القصة تتمثل في تكدس أولياء الأمور رغبة منهم في إدخال أطفالهم إلى الفصل من أجل الجلوس في المقاعد الأولى بالفترة المسائية مع خروج تلاميذ الفترة الصباحية مما تسبب في التكدس ولم يختف أى طفل في المدرسة حيث كان التلاميذ داخل الفصول وتم العثور عليهم وتسليمهم لذويهم.

وقررت مديرية التربية والتعليم إحالة إدارة المدرسة إلى التحقيق بسبب السماح لدخول أولياء الأمور وإحداث حالة الهرج والمرج داخل المدرسة مع بداية العام الدراسي.