حملات نظافة بمحيط مدارس الإسكندرية في ثالث أيام العام الدراسي

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات في الشوارع المحيطة بالمدارس وتطهير وتعقيم المدارس والاستمرار في أعمال التجميل خلال ثالث أيام بدء العام الدراسي الجديد .

أعمال النظافة والتجميل أمام المدارس شرق الإسكندرية

وفى هذا الصدد، شن حى شرق برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة لأعمال النظافة والتجميل أمام المدارس حيث تم رفع المخلفات أمام كلية التربية النوعية ومدرسة كليوباترا ومدرسة خالد أبو إسماعيل بكليوباترا ومدرسة جمال حمدان بشارع العشرين ومجمع مدارس العوايد وجميع المدارس بنطاق الحي.

وواصل حى المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، أعمال رفع المخلفات والقمامة من أمام المدارس بنطاق الحي، مع تفريغ صناديق المخلفات من داخل المدارس، للإرتقاء بمستوى النظافة العامة وحفاظا على صحة الطلاب.

رفع المخلفات والقمامة من أمام مدارس وسط الإسكندرية

وشن حي وسط برئاسة رجب النقيدي، حملة مكبرة لرفع المخلفات وغسيل الأرصفة بالتعاون مع شركة نهضة مصر أمام مدارس «أمين الرافعى بمحور المحمودية، السيد درويش بشارع فؤاد، مدرسة العباسية العسكرية بمحرم بك، ومدرسة نبوية موسى»، كما تم إزالة الاشغالات حول المدارس بنطاق الحي.

وقام حى الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ، بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس بنطاق الحي وزيادة معدلات رفع المخلفات والقمامة وكذا تقليم الأشجار ورفع الإشغالات وعربات الباعة الجائلين من محيط المدارس.

رفع قمامة وتقليم النخيل بجوار مدارس غرب الإسكندرية

ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف، حملات تجميل حول المدارس حيث تم تهذيب أشجار الفيكس وتقليم النخيل وإزالة الحشائش ورفع المخلفات بمدارس «محمد يادم الإعدادية المشتركة، أحمد السيد درويش، وأبوصير الابتدائية».

وعلى الصعيد ذاته نفذ حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة لرفع القمامة بمنطقة السفن ومجمع المدارس وجرى رفع 22 طنا، كما تم رفع 44 طنا قمامة من منطقة الناصرية القديمة وتقليم الأشجار أمام المدارس بالناصرية الجديدة بالإضافة إلى تطهير وتعقيم المدارس بمساكن الناصرية للحد من فيروس كورونا.