شكاوى من تعطل موقع التقديم لوظائف شركة مياه الشرب في قنا

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، استقبال طلبات التوظيف لليوم السابع على التوالي على الموقع الإلكتروني الذي حددته الشركة، لشغل 15 وظيفه بعد رفع المستندات المطلوبة على الموقع، فيما اشتكي المتقدمون للوظائف من عدم فاعلية الموقع بعدما أغلق لعدة أيام بسبب عطل فني ومع عودته أصبح ثقيلا بسبب الضغط عليه، مطالبين المسؤولين بحل المشكلة قبل يوم 15 أكتوبر الجاري نهاية فترة التقديم.

رابط التقديم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا رابط للتقديم لوظائف شركة مياه قنا من هنـا، وذلك بعدما أكدت الشركة أن كل المستندات لمن ينطبق عليه الشروط يجب رفعها على الموقع بصيغة «بي دي أف»، وهي صور من شهادة المؤهل وشهادة التجنيد والبطاقة الشخصية وشهادة الميلاد وشهادة من نقابة المهندسين ورخص القيادة وتحديد الوظيفة.

وظائف شركة مياه قنا.. شكاوي من تعطل الموقع

واشتكى عدد كبير ممن تنطبق عليهم شروط وظائف شركة مياه قنا ، من تعطل وثقل الموقع الذي من خلاله يتم رفع المستندات المطلوبة، وقال «أحمد علي»، حاصل على دبلوم تجارة، إنه يحاول رفع المستندات إلا أن الموقع لا يستجيب، مؤكد عدم تمكنه من التقديم، على مدار الأيام السبعة الماضية.

وأضاف هشام حمزة، إنه جهز جميع المستندات ولم يتمكن من رفعها والتقديم للوظيفة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بسبب العطل الفني في الموقع.

فيما أكد مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، إن الموقع يعمل حاليا ولكنه بطيء بسبب الضغط، لافتا إلى أن هناك مشاورات مع الشركة لتزويد سيرفر الموقع ودعمه حتى يتحمل الضغط، لافتا إلى أن التقديم سينتهي بعد 3 أيام.