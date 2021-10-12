السيسي بقمة «فيشجراد»: أطلقنا مبادرة تستهدف تحسين حياة 60 مليون مصري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنَّ مصر دولة تسعى بعزيمة وإصرار من أجل التقدم والتحضر في كل المجالات، مضيفًا أنَّ الجهد الذي بذل في مصر خلال الـ7 سنوات هو خير دليل على ذلك.

الرئيس: خصصنا 700 مليار جنيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين

وأوضح الرئيس السيسي، خلال حديثه في قمة «فيشجراد» المنعقدة ببودابست: «حتى نوفر حياة كريمة للمواطنين، إحنا أطلقنا مبادرة تستهدف تحسين حياة 60 مليون إنسان بالريف المصري بكل ما تعنيه هذه الكلمة، والرقم المخصص لهذا الأمر يقارب الـ700 مليار جنيه مصري في 3 سنوات، حتى نغير حياة الناس في كل المجالات في التعليم والصحة والصرف والطرق ومياه الري وكل شيء».

السيسي للأوروبيين: «مش محتاجين حد يقولنا حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز»

ووجه الرئيس السيسي، حديثه للأوربيين قائلًا: «أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها بشكل كامل، وبتكلم لأن تفهم أصدقائنا بمجموعة فيتشجراد لما يحدث بمصر هو مهم لكنه لا يكفي، ويهمني أصدقائنا الأوروبيين يبقوا متفهمين لطبيعة ما يحدث»

الرئيس: أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وشعبها بشكل كامل

واستكمل رئيس الجمهورية حديثه بقوله: «نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه، وتسعى من أجل تقدمه، ومش محتاجين حد يقولنا حقوق الإنسان عندكو فيها تجاوز».

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة دول تجمع «فيشجراد» مع مصر، حيث يضم التجمع المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

وهذه هي المرة الثانية منذ عام 2017، التي تشارك فيها مصر بقمة دول تجمع «فيشجراد»، والتي تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بينهما، بحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.