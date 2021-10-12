عرض قصص فلسطينية على نتفليكس يوم 14 أكتوبر

تطلق Netflix يوم 14 أكتوبر من الشهر الجاري، مجموعة قصص فلسطينية، والتي تعرض 32 فيلماً لبعض أفضل صانعي الأفلام في العالم العربي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتشمل هذه المجموعة، المتاحة لأعضاء Netflix في جميع أنحاء العالم، بعضًا من الأفلام المميزة الحائزة على جوائز، لصانعي أفلام فلسطينيين أو أفلام تتحدث عن قصص فلسطينية.

عرض قصص فلسطينية على شبكة نتفليكس

وتضم المجموعة أعمال مخرجين مرموقين وغزيري الإنتاج مثل آن ماري جاسر، ومي المصري، ومهدي فليفل، وسوزان يوسف، ومي عودة، وفرح النابلسي والعديد غيرهم. ويأتي إطلاق هذه المجموعة تكريماً لإبداع وشغف صناعة السينما العربية، في سياق مواصلة Netflix في الاستثمار بقصص متميزة من العالم العربي.

وقالت مي عودة، منتجة فيلم العبور، في بيان صادر عن نتفليكس: يسعدني أن أرى أخيرًا أفلام فلسطينية متاحة لجمهور واسع من خلال Netflix، ونحن جميعًا في صناعة السينما الفلسطينية حريصون جدًا على مشاركة روايتنا مع العالم من خلال إنتاجاتنا الأصيلة كبديل للتقارير الإخبارية التي قد لا تعكس وجهة نظرنا، وأود هنا أن أتوجه بالشكر الجزيل لفريق Netflix وFront Row على جهودهم الرائعة لمساعدتنا في إيصال صوتنا.

تنوع المحتوى على منصة نتفليكس

وتغطي المجموعة أفلامًا من أنواع درامية متنوعة، وسوف تستعرض عمق التجربة الفلسطينية وتنوعها، لتروي قصصًا عن أشخاص عاديين، حياتهم وأحلامهم وعائلاتهم وصداقاتهم وعلاقات الحب التي تنشأ بين بعضهم.

وقالت نهى الطيب، مديرة الاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى Netflix: أنا شغوفة جدًا بتنويع محتوى منصتنا، حيث تسعى Netflix لتصبح موطنًا للسينما العربية، يستطيع أي شخص في العالم الوصول إليه للاستمتاع بأفلام ومسلسلات عربية متميزة، نحن نؤمن بأن القصص الرائعة تسافر أبعد من حدود موطنها الأصلي، ويُعاد سردها بلغات مختلفة، ليستمتع بها أشخاص من مختلف مشارب الحياة.

وتابعت: ونأمل من خلال مجموعة قصص فلسطينية أن نتمكن من تقديم هذه القصص الجميلة لجمهور عالمي، وعلى الرغم من أن هذه القصص عربية بامتياز، إلا أنها تنطوي على موضوعات إنسانية بحتة، وسوف تترك أثرها لدى جمهور واسع في جميع أنحاء العالم، وهذا هو الجمال الحقيقي للسرد القصصي.

عرض أفلام حائزة على جوائز دولية على نتفليكس

وتعرض المجموعة عددًا من الأفلام المرشحة والحائزة على الجوائز، مثل فيلم كأننا عشرون مستحيل للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، والذي يعد أول فيلم قصير من العالم العربي يكون عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي.

كما وصل هذا الفيلم إلى التصفيات النهائية في جوائز الأوسكار، فضلًا عن فوزه بجائزة أفضل فيلم في مهرجانات بالم سبرينغز، شيكاغو، IFP/نيويورك، نانتوكيت، ومانهايم-هايدلبيرغ، كما حصد فيلم يدٌ إلهية لإيليا سليمان، جائزتين وترشيحًا في مهرجان كان السينمائي، بينما فاز فيلم 3000 ليلة للمخرجة مي المصري بجائزة لجنة التحكيم في المهرجان السينمائي الدولي لعام 2016، ومنتدى حقوق الإنسان.

كما هناك بعض الأفلام الأخرى، مثل الهدية، المر والرمان وإن شئت كما في السماء، موجودة بالفعل على منصة Netflix وتم ضمها الآن إلى مجموعة قصص فلسطينية، وذلك لتسهيل العثور على محتوى متميز من العالم العربي للأعضاء، وسيتم بث معظم هذه الأفلام على مستوى العالم، وسوف تتضمن جميعها ترجمات بحسب الدول التي سيتم بثها فيها باللغة العربية.

وكان المخرج المتميز مهدي فليفل، صاحب أفلام رجل يغرق، زينوس وعالم ليس لنا، قد عبر عن سعادته الغامرة بضم أعماله إلى مجموعة قصص فلسطينية على Netflix، بما يتيح لها الوصول إلى جمهور عالمي أوسع، حيث قال: أخيرًا أصبح بإمكان جمهور أكبر أن يحظى بهذه الفرصة الاستثنائية للتحرر من جميع الالتزامات الاجتماعية وارتباطات العمل، والاستمتاع بمشاهدة هذه الأفلام الرائعة في جلسة واحدة.