فيلم عن ناشط في حقوق المثليين.. أول أعمال باراك أوباما مع «نتفليكس»

تعاقد الممثل الأمريكي كولمان دومينجو على بطولة فيلم جديد بعنوان «روستين» أو «Rustin»، وهو فيلم سيرة ذاتية عن الناشط الحقوقي والمنادي بحقوق المثليين بايارد روستين، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم هوليوود من بينهم كريس روك وجلين تورمان، بالإضافة إلى أودرا ماكدونالد.

ويتولى إخراج الفيلم جورج س. ولف الذي تعاون في كتابته مع الكاتب داستن لانس بلاك، ويعتبر «Rustin» هو أول فيلم روائي من إنتاج شركة «هاير جراوند» المملوكة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما، وستطلق شبكة «نتفليكس» الفيلم على منصتها بموجب صفقتها مع الشركة، وذلك وفقا لما نشره «فارايتي».

قصة فيلم «Rustin»

ويتناول الفيلم العقبات التي كان على «روستن» التغلب عليها لتنظيم مسيرة عام 1963 في واشنطن، حيث ألقى الدكتور مارتن لوثر كينج خطابه التاريخي «لدي حلم»، كما سيقدم كريس روك دور روي ويلكينز زعيم NAACP، بينما يقدم جلين تورمان الناشط «March on Washington»، المشارك في التنظيم فيليب راندولف؛ بالإضافة إلى أودرا ماكدونالد التي ستلعب دور أيقونة الحقوق المدنية إيلا بيكر.

من هو بايارد روستين

بايارد روستين هو ناشط أمريكي في الحركات الاجتماعية التي تنادي بالحقوق المدنية والاشتراكية واللا عنف وحقوق المثليين، توفي في 1984، وفي 20 نوفمبر 2013، منحه الرئيس باراك أوباما بعد وفاته وسام الحرية الرئاسي.

مشاريع شركة «هاير جراوند»

وتتضمن قائمة مشاريع شركة «هاير جراوند» القادمة بالشراكة مع «نتفليكس» الأفلام الروائية «Exit West» و«Satellite»، والمسلسل الكوميدي «The G Word with Adam Conover».

قدمت الشركة فيلم «Fatherhood» بطولة كيفن هارت، وفيلم «Worth» الذي نال استحسان النقاد بطولة مايكل كيتون وستانلي توتشي وإيمي رايان، لوتم عرض هذه الأفلام على منصة «نتفليكس» بعد اكتمالها وإصدارها تحت راية «هاير جراوند».