القصة الكاملة لمقتل الطفلة «أنوار» ضحية تعذيب عمها وعمتها في بنها

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في واقعة مقتل طفلة يتيمة تدعى «أنوار»، 11 عامًا على يد عمها وعمتها، بعد وصلة تعذيب بالحرق والصعق بالكهرباء، أن الطفلة لديها شقيقين أخرين، يقيمان لدى عمتهما، بعد وفاة والدهم منذ عامين، وتركتهم والدتهم وانتقلت لموطنها بدولة الأردن.

شقيقا ضحية التعذيب ببنها يكشفان تفاصيل الحادث

وبسؤال المباحث لشقيقي ضحية تعذيب بنها خلال التحقيقات، أكدا أن عمتهما دائمة التعدي على شقيقتهما بالضرب بقصد تأديبها واستعانت يوم الواقعة بعمهما، بعد أن اتهمت الطفلة بسرقة أموال منها، وقاما بصعقها بالكهرباء، وحرق جسدها حتى فارقت الحياة.

الكشف الطبي علي جثة ضحية التعذيب يكشف آثار كدمات بالجسم

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على الطفلة المتوفاة، أكد وجود آثار كدمات بالوجه والذراعين والظهر والساق اليمنى وجرح قطعي أعلى الحاجب، ولا توجد أية كسور بالرأس أو الجسم رغم إدعاء المتهمين بسقوطها من علو، وجرى التحفظ على عم وعمة المتوفية وبمواجتهما أقرا بارتكاب الواقعة وقيامهما بالتعدي على المجني عليها بالضرب بقصد تأديبها لسرقة أموال من عمتها.

جيران ضحية التعذيب: والدها توفى منذ عامين وأمها عادت إلى الأردن

وكشف جيران الطفلة الضحية البالغة من العمر 11 عاما أنها كانت متفوقة دراسيا وتعيش منذ عامين مع عمتها بعد وفاة والدها، وأضاف الجيران أن الطفلة كانت تعيش حياه بائسة بعد قيام عمها وعمتها بطرد والدتها التى تحمل الجنسية الأردنية، ولكنها كانت تتحمل قسوتهم وتعذيبهم.

وأضاف الجيران أنهم علموا أن عمتها «ه.م»، 65 عاما، ضربتها وعذبتها مستعينة بشقيقها «س.م»، وقاما بصعقها بالكهرباء بغرض تأديبها إلا إنها لفظت أنفاسها الأخيرة، فقاما بإلقائها من أعلى المنزل مدعين سقوطها حتى لا تنكشف جريمتهم البشعة، وطالب الجيران بالقصاص العادل والناجز.

تحريات المباحث في واقعة ضحية تعذيب بنها

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها بورد إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوفاة طفلة، 11 عاما، وإدعاء أهلها سقوطها من الطابق الخامس، وأثناء توقيع الكشف الطبي تبين وجود آثار تعذيب بجسد الطفلة وآثار حروق بالجسد وصعق بالكهرباء.

وبالبحث والتحري تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عم المجني عليها وعمتها، وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأحيلا للنيابة العامة فقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال شهود العيان والجيران.