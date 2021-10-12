تفاصيل مقتل طفلة يتيمة صعقا على يد عمها وعمتها ببنها

جريمة بشعة شهدتها قرية «كفر مويس»، التابعة لمركز ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بعد قتل طفلة يتيمة تدعى «أنوار»، على يد عمها وعمتها صعقًا بالكهرباء، وتعذيبًا بالحرق.

وادعى المتهم وفاتها بسبب سقوطها من الطابق الخامس ببنها، وجرى نقلها لمستشفى بنها الجامعي وأثناء توقيع الكشف الطبي تبين وجود أثار تعذيب بجسد الطفلة ووجود أثار حروق وضرب وصعق بالكهرباء، وحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على جثمان الطفلة تحت تصرف النيابة العامة والتحفظ على المتهمين حيث تعيش معهما الطفلة بعد وفاة والدها وسفر والدتها للخارج وقررت النيابة حبسهما وعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان ملابسات الواقعة.

بلاغ بوفاة طفلة نتيجة التعذيب ببنها

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها، بوفاة طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، إثر تعرضها لصعق كهربائي، وجرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد أحمد خطاب رئيس مباحث القليوبية وتشكل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة .

حبس المتهمين بتعذيب الطفلة «أنوار» ببنها

وبالبحث والتحري تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عم المجني عليها وعمتها، حيث أنها تعيش معهما بعد وفاة والدها وسفر والدتها إلى الخارج، وجرى ضبط المتهمين وعرضهم على نيابة مركز بنها فقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال شهود العيان والجيران عن الواقعة وظروفها وملابساتها والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.