السجن المشدد 15 عاما لعامل ذبح صديقه في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن المشدد 15 عامًا لعامل، بتهمة ذبح صديقه وسرقة هاتفين محمول ومبلغ مالي، لخلافات مالية بينهما، وذلك بمنطقة سوارس دائرة مركز شرطة أبو كبير.

الأمن يتلقي بلاغًا بالواقعة

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بورود إشارة لرئيس مباحث مركز شرطة أبوكبير في شهر يونيو الماضي، أفادت بحضور «حمد.ر.م.م»، 27 سنة، فني «كريتال»، مقيم بمنطقة سوارس بندر أبو كبير، لديوان المركزمبلغًا بقتله صديقه المجني عليه «سيد.ج.ع.م»، داخل منزله الكائن بناحية ترب الكرنك ببندر أبوكبير، وسرقته كرهًا عنه بأن حصل على هاتفين محمول ومبلغ مالي بحوزة المجني عليه، مستخدمًا سلاح أبيض وطعنه بالرقبة.

الشرطة تنتقل لمكان الواقعة

وانتقل ضباط مباحث المركز برفقة المتهم لمحل الواقعة وتبين وجود سكين مستقر في عنق المجني عليه، وبمواجهة المتهم أقر بقتله للمجني عليه وسرقة هاتفين عثر بحوزته على أحدهما، وقرر أنه باع الهاتف الثاني لأحد الأشخاص، كما سرق مبلغ مالي من المجني عليه، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة لمكان الواقعة، وبالمعاينة تبين وجود ملابس بجوار المجني عليه ملطخه بالدماء ودماء علي الأرض وبها أثار أقدام، وأقر المتهم أن الملابس الموجودة ملابسه والدماء التي عليها خاصة بالمجني عليه، كما أقر أن الدماء الموجودة على الأرض دماء المجني عليه وأثار الأقدام التي مشت عليها هي أثار أقدامه.

وبالتحري عن الواقعة وورود نتيجة المعمل الجنائي والطب الشرعي، ثبتت أقوال المتهم الذي اعترف بإرتكاب للواقعة وذلك لوجود خلافات سابقة بينها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3745 لسنة 2021، وبالعرض علي النيابة العامة أحيل المتهم محبوسًا لمحكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 15 عامًا لإدانته.