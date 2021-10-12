أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهمين بذبح مسن

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها بالاشتراك مع ضباط البحث الجنائي وضباط فرع الأمن العام لتحديد هوية المتهمين بقتل مسن أثناء الصيد علي بحر أبو الأخضر المار بقرية الغار التابعة لمركز الزقازيق.

الأمن يتلقى بلاغًا بالواقعة

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بعثور الأهالي على جثة مسن بجوار بحر أبو الأخضر المار بقرية الغار التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

الشرطة تنتقل لمكان الحادث وتجري التحريات

كوانتقل فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة لمعاينة مكان الجثة وفحصها، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بمحيط المكان واستدعت سيارة إسعاف نقلت الجثمان لمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، كما استدعت الأجهزة الأمنية ابنه الأكبر للتعرف علي جثة والده وإنهاء إجراءات التصريح بالدفن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة بعد إنهاء إجراءات المعمل الجنائي والطب الشرعي والمباحث الجنائية، وتسليمها لذويها، فيما لايزال ضباط البحث يكثفون جهودهم لتحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم.