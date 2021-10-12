إزالة 91 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات التي بدأت، أمس الإثنين، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

محافظ بني سويف يناقش تقرير أملاك الدولة بشأن حملات الإزالة

وناقش محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، التقرير الذي أعده أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى إزالة 91 حالة تعدٍ بواقع 40 حالة تابعة لحماية النيل، و33 حالة تابعة للري، و18 تعدٍ على أرض زراعية، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

أملاك بني سويف: حملات الإزالة تتم على 3 مراحل

وأكد مدير عام الأملاك ببني سويف أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: «سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر»، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الجاري، تلتها المرحلة الثانية والتي بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى 29 أكتوبر الجاري، فيما تنطلق المرحلة الثالثة من 6 إلى 26 نوفمير2021، وذلك في ظل متابعة يومية من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لغرفة العمليات تحت إشراف السكرتير العام.