انطلاق الموجة الـ18 لحملات إزالة التعديات على أملاك الدولة ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انطلاق الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، اليوم الاثنين، والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

محافظ بني سويف: جرى الاستعداد لتنفيذ الموجة الـ18

وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كل الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، حيث بدأت الحملات اليوم، بقرى الميمون وميانة بمركزي الواسطى وإهناسيا.

تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة وفق جدول زمني

من جانبه، أشار اللواء جمال مسعود السكرتير العام، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم عقد اجتماع تحضيري، وتم خلاله الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ18، وتم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

من ناحيته، أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحلة متتالية، حيث تبدأ المرحلة الأولى اليوم الاثنين 13 سبتمبر الجاري وتنتهى 3 أكتوبر القادم، لتبدأ بها المرحلة الثانية خلال الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر المقبل، بينما تليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 نوفمير2021، وذلك في ظل متابعة يومية من السيد الدكتور المحافظ، لغرفة العمليات تحت إشراف السكرتير العام.