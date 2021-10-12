إزالة 59 حالة إشغال طريق بمدينة بني سويف

أعلن المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، عن إزالة 59 حالة إشغال للطريق العام، خلال حملة مكبرة، تنوعت بين إشغالات مقاهي وكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.

الحملة استهدفت الطريق الدائري ومحور عدلي منصور وطريق الفيوم

وأشار رئيس مدينة بني سويف إلى أن الحملة استهدفت رفع إشغالات الطريق العام بالطريق الدائري وطريق الفيوم الجديد ومدخل محور عدلي منصور، وأسفرت عن رفع 59 حالة إشغال للطريق، فيما تم التحفظ على مقاعد وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك تفعيلاً للضوابط والقوانين، وحفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

رفع 120 طنا من المخلفات والقمامة بشوارع بني سويف وقراها خلال يوم واحد

وفي سياق آخر، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف من رفع 120 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة والأتربة، خلال يوم واحد، من المدينة والقرى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية.