إزالة 328 تعديا على أملاك الدولة ببني سويف

كشف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن إزالة 328 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بزمام المحافظة منذ بدء الموجة الـ18 لإزالة التعديات في 13 من الشهر الجاري.

غنيم: انتظام سير العمل في حملات الموجة الـ18

وأكد محافظ بني سويف، انتظام العمل في حملات الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي يتم تنفيذها على ثلاثة مراحل، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعدي على أملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

و أشار المحافظ في بيان صحفي، اليوم، إلى إزالة 35 تعديا على مساحة فدان و16 قيراطا بزمام قرى: «ميانة، منشأة البديني ومنشأة طاهر بمركز اهناسيا»، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 328 حالة تعدٍ منذ بدء الموجة في الــ 13 من الشهر الجاري وحتى صباح اليوم، فيما تتواصل مراحل تنفيذ الحملات طبقاً للجدول الزمني المعد وتستهدف إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومواجهة البناء المخالف.

محافظ بني سويف يُشدد على استثمار حملات الإزالة المتتالية

وشدد المحافظ على أهمية استثمار موجات حملات الإزالة المتتالية التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، منوها إلى أن تكون الأولوية في التنفيذ لإزالة التعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.