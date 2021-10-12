رسالة شكر من منتفعي التأمين الصحي للرئيس: راعي الإصلاح بمصر

أكد منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، تميز مستوى الخدمة الطبية وكفاءة الرعاية الطبية والعلاجية بأعلى مستويات الجودة العالمية، داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

منتفعو التأمين الصحي: الرئيس حقق حلم المصريين برعاية صحية متكاملة دون تمييز

وأثنى المنتفعين على جودة الخدمة الطبية، موجهين كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفين إياه بـ«راعي الإصلاح الصحي في مصر»، لتحقيقه حلم المصريين في تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة دون تمييز لكل المصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية للدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور علي الزناتي وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، للمنشآت الطبية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وخلال الزيارة الميدانية، لمجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو للكلى والمسالك البولية، ومركز صحة أسرة الشهداء، استطلع الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ردود أفعال المواطنين بالأقسام الداخلية بالمستشفيات، وذلك فيما يخص مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، للوقوف على مدى رضاؤهم عن الخدمات الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وزير الصحة الليبي: منظومة التأمين الصحي بمصر تستحق كل الإشادة والتقدير

وفي هذا السياق، وجه وزير الصحة الليبي، التحية والتقدير لمصر وقيادتها السياسية، مشيرًا إلى أنَّ منظومة التأمين الصحي بمصر تستحق كل الإشادة والتقدير لوصولها لكل منزل مصري، من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل، وتقديم خدمة طبية مميزة بأسعار مخفضة لا تذكر، معربًا عن فخره بما شاهده من مستوى التجهيزات العالمية والأجنحة الفندقية المميزة ومنظومة الميكنة وآليات التحول الرقمي المستخدمة، للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة الطبية المميزة.

جاء ذلك، في غضون زيارة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل نيابة عن وزيرة الصحة والسكان، والدكتور علي الزناتي وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، لمحافظة الإسماعيلية، اليوم، بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وبدأت الجولة، باجتماع موسع مع عدد من الاستشاريين، ثم زيارة ميدانية لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة، بدأت بتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي، ثم زيارة غرفة العمليات المركزية التابعة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، ثم مركز 30 يونيو للكُلى والمسالك البولية، وأخيرًا مركز صحة أسرة الشهداء، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

استهدفت الجولة، التعرف على رحلة علاج المريض داخل المنشآت بمستوياتها الثلاثة للخدمة الأولية والثانوية والثالثية، وكذلك الإطلاع على آليات تطبيق معايير السلامة ومكافحة العدوى بأعلى معايير الجودة العالمية، وآليات التحول الرقمي داخل المنشآت، والربط المميكن بين مراكز صحة الأسرة ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

ضم وفد الصحة الليبي، كلًا من المهندس سعيد الدرسي، مدير مكتب وزير الصحة الليبي، الدكتور سعد الدين المسماري، مستشار الوزير، المهندس سامي الشعافي، مدير إدارة المشروعات، الدكتور طارق الغوج، مدير إدارة التفتيش، عبدالفتاح النكيب، مدير الإدارة القانونية، الصديق السائح، مدير التعاون الدولي، أعضاء إدارة الإعلام، سناء الزائدي، أسماء الشكيوي، علاء الفرجاني، أم الخير الباروني، إدارة التعاون الدولي، مفيدة طنيش، مدير إدارة الموارد البشرية، وبحضور الدكتور عمر طوير، الملحق الصحي بالقاهرة.

فيما حضر الزيارة، وفد هيئة الرعاية الصحية ضم كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور عادل تعيلب، مدير الإدارة العامة لشئون الأفرع بالهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد بسيوني، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور مؤمن العشماوي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور شريف لاشين المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الفندقية وشئون مقرات الهيئة، والدكتور فتحي شمس الدين الخبير الإعلامي والمشرف العام على إدارة الإعلام والتوعية، والدكتور محمود الديب مدير إدارة تخطيط المشروعات بالهيئة، والعميد طارق القاضى ممثل عن مشروع التأمين الصحى الشامل، والدكتورة مروة طه مدير إدارة الجودة ومكافحة العدوى، والدكتور قطب السيد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.