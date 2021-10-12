«الرعاية الصحية»: حريصون على دعم الجانب الصحي في ليبيا

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، نيابة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور علي الزناتي وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المجمع الطبي بمحافظة الإسماعيلية، وبحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

وفي بداية اللقاء رحب اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بالحضور، بحسب بيان عن هيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا مدى الترابط في العلاقات بين الحكومتين المصرية الليبية في كافة المجالات لا سيما المجال الصحي ، فيما أكد الدكتور أحمد السبكي على حرص القيادة السياسية ووزيرة الصحة والسكان بتقديم كل سبل الدعم والتعاون بين البلدين في الشأن الصحي.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي خلال اللقاء، دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين دون تمييز، معربًا عن فخره بإنجازات الهيئة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية، بما يسهم في تخفيف عبء المرض على كاهل المرضى وذويهم.

الدولة تكفل اشتراكات علاج غير القادرين

وأوضح أنّ الدولة تكفل اشتراكات علاج غير القادرين، إلى جانب دورها في إدارة وتأهيل المنشآت الصحية للحصول على التسجيل والاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الاسكوا، طبقًا لمعايير GAHAR2021، وتطبيق منظومة الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمنشآت الصحية للهيئة، بما تشمله من نظام السجلات الطبية الإلكترونية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والربط الإلكتروني بين الخدمات وأقسام الرعايات المركزة والطوارئ بالمستشفيات، والمنظومة الإلكترونية الخاصة بالمعامل LIS، ومنظومة طبيب الأسرة AIS، ومنظومة الأرشفة الإلكترونية للأشعة.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية والمستشفيات الافتراضية

ولفت إلى آليات التحول الرقمي لخدمات الطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأحداث وسرعة احتوائها والسيطرة عليها، أو التنبؤ بها ومنع وقوعها، إضافة إلى تفعيل التطبيقات الإلكترونية لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد مثل تطبيق البالطو ElBalto، وخدمات التطبيب عن بعد TELE-MEDICINE، وإطلاق أول منصة رقمية تفاعلية بين الاطباء وجميع العاملين care Connect، إلى جانب عزم الهيئة على إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية والمستشفيات الافتراضية لتحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها وتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية.

«السبكي» يهدي درع «الرعاية الصحية» لـ«الزناتي»

وعلى هامش اللقاء، أهدى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، درع الهيئة العامة للرعاية الصحية، للدكتور علي الزناتي، وهنأه على تنصيبه رئيسًا للدورة الـ68 لدول شمال وشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، فيما قدم محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة درع المحافظة تكريمًا للدكتور علي الزناتي، وتأكيدًا على توطيد أواصر الأخوة بين شعبي وحكومتي البلدين.

وعقب الاجتماع، رافق الدكتور أحمد السبكي، ومحافظ الإسماعيلية، وفد وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة الدكتور علي الزناتي، في زيارة ميدانية لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، للاطلاع على نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل وأثرها على تطور الرعاية الصحية بمصر، وذلك بعد زيارتهم لمحافظة بورسعيد، وتطلع الجانب الليبي للاستفادة من خبرات الهيئة في مجالات بناء الأنظمة الصحية الحديثة، وأنظمة تكامل الدوائر الصحية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية.

وزير الصحة الليبي يشيد بـ«100 مليون صحة» و«التأمين الشامل»

كما وجّه الدكتور علي الزناتي، وزير الصحة الليبي، كل الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، معربًا عن اعتزازه بنجاح وزارة الصحة المصرية في إدارة العديد من ملفات الإصلاح الصحي وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الصحية الرئاسية «100 مليون صحة»، مشيرًا لجهودها المبذولة في إنجاز المشروعات الصحية التي تسهم بالارتقاء في مستوى الحياة الصحية للمواطن المصري.

الاستفادة من خبرات هيئة الرعاية الصحية

وأشار إلى فخره بإمكانيات هيئة الرعاية الصحية ومنشآتها الطبية بمحافظة بالإسماعيلية، معربًا عن أمله في الاستفادة من نجاح التجربة وخبرات هيئة الرعاية الصحية في مجال بناء الأنظمة الصحية الحديثة، الرعاية الصحية الأولية للمرضى، رعاية طب الطوارئ، رعاية الحالات الحرجة، مجالات الطب المتقدم فيما يخص علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والأورام وجراحات العمود الفقري والمخ والأعصاب وغيرها من التخصصات الدقيقة، وإدارة وتشغيل المستشفيات، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بأحدث معايير الجودة العالمية، والاستفادة من الكوادر الطبية المصرية في تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة من التمريض وفنيين الأشعة بمنشآتهم الطبية، بما يتماشى مع رؤيتهم نحو تطوير القطاع الصحي ببلدهم.

ضم وفد الصحة الليبي، المهندس سعيد الدرسي، مدير مكتب وزير الصحة الليبي، الدكتور سعد الدين المسماري، مستشار الوزير، المهندس سامي الشعافي، مدير إدارة المشروعات، الدكتور طارق الغوج، مدير إدارة التفتيش، عبدالفتاح النكيب، مدير الإدارة القانونية، الصديق السائح، مدير التعاون الدولي، أعضاء إدارة الإعلام: الدكتورة سناء الزائدي، أسماء الشكيوي، علاء الفرجاني، كما ضمّ الوفد أم الخير الباروني، إدارة التعاون الدولي، مفيدة طنيش، مدير إدارة الموارد البشرية، وبحضور الدكتور عمر طوير، الملحق الصحي بالقاهرة.

حضر اللقاء، وفد هيئة الرعاية الصحية الذي ضمّ الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور عادل تعيلب، مدير الإدارة العامة لشؤون الأفرع بالهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد بسيوني، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور شريف لاشين، المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الفندقية وشؤون مقرات الهيئة، والدكتور فتحي شمس الدين، الخبير الإعلامي والمشرف العام على إدارة الإعلام والتوعية، والدكتور محمود الديب، مدير إدارة تخطيط المشروعات بالهيئة، والعميد طارق القاضي ممثلا عن مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتورة مروة طه، مدير إدارة الجودة ومكافحة العدوى، والدكتور قطب السيد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، وعدد من كبار الاستشاريين في عدد من التخصصات الطبية، منهم الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب ورئيس قسم القلب بمستشفى النصر التخصصي التابع للهيئة ببورسعيد، والدكتورة لمياء مصطفى، استشارى الجهاز الهضمي والمدير الطبي لمجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتورة نجوى حلمي، استشاري الاطفال، والدكتور صالح إبراهيم، استشاري الأطفال، والدكتور أبوزيد محمد أبوزيد، استشارى النساء والتوليد، والدكتور محمد السنافيري، والدكتور حمدي النبوي، الدكتور شريف الخطيب، استشاريين جراحة المخ والأعصاب، والدكتور حسن الشورى، استشاري الباطنة، والدكتور عصام العوضي، استشاري أمراض الدم.