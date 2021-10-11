الرعاية الصحية: تركيب أول فلتر وريدي بقسطرة تداخلية بـ«التأمين الشامل»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء أول عملية لتركيب فلتر بالوريد من خلال القسطرة التداخلية داخل المجمع الطبي بالاسماعيلية، ضمن فعاليات مبادرة «عشان صحتك.. مفيش انتظار»، التي أطلقتها الهيئة بمحافظة الإسماعيلية للقضاء على قوائم الانتظار.

تركيب فلتر بالوريد من خلال القسطرة التداخلية

وأوضح بيان الهيئة، أنّ عملية تركيب فلتر بالوريد من خلال القسطرة التداخلية، من العمليات ذات المهارة الخاصة، والتي تصل تكلفتها في القطاع الخاص لـ100 ألف جنيه، وأُجريت تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، ولم يدفع المريض إلا نسبة المساهمة المقررة 300 جنيه فقط.

وتابع البيان، أنّ العملية أُجريت على يد الفريق الطبي المتميز، الذي ضم الدكتور محمد مصطفى، استشاري جراحة الأوعية الدموية، الدكتور عادل فؤاد، أخصائي جراحة الأوعية الدموية، الدكتور أحمد عبدالرحيم، أخصائي جراحة الأوعية الدموية، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي.

130 تدخلا جراحيا ضمن «عشان صحتك مفيش انتظار»

واستكمل الدكتور أحمد بسيوني، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، قائلا إنّ الجراحة تأتي ضمن فعاليات مبادرة «عشان صحتك مفيش انتظار»، والتي شهدت إجراء 130 تدخلا جراحيا بمستشفيات مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو للكلى والمسالك البولية، مستشفى طوارئ أبوخليفة للجراحات المتخصصة، خلال الأربعة أيام الأولى من المبادرة، حيث أُجريت عدد من الجراحات بالتخصصات المختلفة ، منها جراحات الأطفال، مفاصل ومناظير عظام، الأوعية الدموية، وقسطرة القلب، والقلب المفتوح، والوجه والفكين، القسطرة، الأنف والأذن، المسالك، المخ والأعصاب وغيرها من العمليات التي تحتاج التدخل الجراحي الفوري والسريع.

تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنّ مبادرة «عشان صحتك.. مفيش انتظار» تأتي استمرارًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء ومنع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، والتي أطلقها في يوليو 2018، وكانت الرؤية الإستراتيجية للمبادرة تتمثل في تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار، وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة، لجميع المرضى بالتساوي، وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها؛ سواء حكومي أو أهلي أو خاص دون تحميل المواطن أية أعباء مالية، حرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري، لافتًا إلى أنّ المبادرة تستهدف علاج المنتفعين الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل وسريع، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أنّ الإسماعيلية هي ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي شهدت إطلاق المنظومة بها رئاسيًا منتصف فبراير 2021، ومنذ إطلاق المنظومة بها حتى الآن جرى تقديم أكثر من 750 ألف خدمة طبية وعلاجية في التخصصات الطبية كافة، من خلال المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتعد أول مبادرة للهيئة للقضاء على قوائم الانتظار.